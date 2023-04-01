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影／千元鈔票藏白粉遭警識破 台南男酒駕又攜毒被送辦

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

32歲吳姓男子昨天開車經台南金華與民生路口未繫安全帶，台南市警二分局員警上前勸導，發現身上散發濃厚酒味，不但酒測超標，經檢視身上物品時，進而發現其對摺鈔票中有不明粉末，又在駕駛座後方腳踏墊起獲K他命，當場被依公共危險罪逮捕外，也涉毒品危害防制條例送辦。

市警二分局長樂派出所副所長郭建政、警員陳泓均於昨天清晨5時50分執行巡邏勤務，在金華與民生路口發現吳男開車未繫安全帶上前勸導，未料，一接近馬上聞到其身上濃厚酒味，得知他剛在酒店唱歌飲酒，準備開車回家。

員警對他進行酒測，酒測值超標，當場依公共危險罪逮捕，再查車輛牌照也為監理站逾檢註銷，當場移置保管轎車。

同時，就他身上物品檢查時，眼尖員警發現他取出證件及千元大鈔時，在對摺鈔票中竟露出有白色不明粉末，發現他竟將K他命壓碎磨成粉末藏在鈔票內，又在駕駛座後方腳踏墊起獲1.54公克K他命，經帶回派出所實施毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應。

警方詢問後，依涉毒品危害防制條例將他送辦外，另涉酒後駕車公共危險罪部分也將面臨3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金重罰，至於牌照註銷部分，車輛移置保管，也將罰3600元以上1萬800元以下罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

眼尖員警發現吳男取出證件及千元大鈔時，在對摺鈔票中竟露出有白色不明粉末，發現他竟將K他命壓碎磨成粉末藏在鈔票內。圖／讀者提供
眼尖員警發現吳男取出證件及千元大鈔時，在對摺鈔票中竟露出有白色不明粉末，發現他竟將K他命壓碎磨成粉末藏在鈔票內。圖／讀者提供
警方攔查時發現吳男身上散發濃厚酒味，不但酒測超標，又在駕駛座後方腳踏墊起獲K他命。圖／讀者提供
警方攔查時發現吳男身上散發濃厚酒味，不但酒測超標，又在駕駛座後方腳踏墊起獲K他命。圖／讀者提供

毒品 鈔票 酒測

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