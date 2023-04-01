影／有裝盲人提領仍被逮 中警3個月抓222名車手
台中市刑大今年迄今已抓222名車手，查扣不法贓款上千萬元，其中有毒品前科的王姓男子，暗夜在ATM提領贓款時，以戴墨鏡、口罩佯裝「盲胞」掩飾自己面容，但仍被警方掌握，上月底在ATM外埋伏抓人。
台中市刑大統計，今年1月至3月查獲222人，現場查扣現金1213萬餘元，向上溯源查獲詐欺集團128團，犯嫌851人，同時聯合金融機構攔阻民眾遭騙匯款，合計攔阻286件，攔阻金額高達2億531萬餘元，有效瓦解詐騙產業鍊、保住民眾血汗錢。
市刑大調查發現，此次查獲的222名車手當中，不乏有車手以掩飾面容方式，躲避查緝，以上月底在北區落網的王姓男子（25歲）為例，王都是利用深夜前往ATM提領贓款，但為了怕臉孔被攝影機拍下，還戴墨鏡、口罩，佯裝是「盲胞」，掩飾犯行。
不過警方仍依相關提領後逃逸路線，趁王在提領時，將他逮捕歸案，經查王已在台中市提領30多次，得手贓款超過百萬元，目前全案正溯源，要查緝幕後詐騙集團。
台中市刑大統計詐騙手法，發現前三名分別為假投資詐騙、ATM解除分期付款，以及假網路拍賣，其中「假投資詐欺」經常主打「輕鬆投資、獲利翻倍、被動收入及財富自由」等口號，吸引民眾的目光、勾起心中的貪念，匯款至詐團的帳戶而上當受騙，這些案例層出不窮，提醒市民千萬不能等閒視之。
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