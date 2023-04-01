沉潛一年多 「太陽瑞」彩虹菸教父重出江湖被逮

以製造毒品彩虹菸聞名、道上人稱「太陽瑞」的林姓男子，因製毒判刑被通緝，逃亡藏匿一年多，近期在桃園重振旗鼓，想靠製毒重出江湖，可是風聲走漏，據點前天被警方剿破，不但被解送歸案，還因製毒罪加一等。

據悉，林男是太陽會中階幹部，長期倚靠幫派勢力製毒牟利，去年毒品案被判刑通緝，逃亡沉潛了一段時間，近期因為想重出江湖需要資金，所以開始大量生產彩虹菸，企圖吃下北台灣所有彩虹菸市場，而且特地在不同地點租豪宅，降低被查緝的風險，以及分散被緝獲時的損失。

桃園市刑警大隊偵一隊收到風聲，30日與桃園分局聯手剿破林男2處豪宅製毒工廠，逮捕林男與2名同夥，也起出彩虹菸成品1800餘支、半成品菸絲19公斤；警方表示，菸絲若捲成香菸，大約能捲1萬9千支，以1支1千元計算，市值近2100萬元。

辦案人員表示，林男在道上有「彩虹菸教父」稱號，他自知被通緝，行事相當謹慎，多半深夜才會出門活動，但豪奢揮霍習慣，出門都開豪車、超跑炫耀，因此經過長期跟監，才順利掌握據點。