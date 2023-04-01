快訊

29歲女歌迷聽完五月天演唱會倒地「一度無呼吸心跳」 漏夜搶救恢復意識

別信老闆省錢話術 勞保投保高薪低報「虧大了」

清明掃墓禁忌別犯！1舉動孤魂野鬼恐搶供品 5生肖要避免前往

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沉潛一年多 「太陽瑞」彩虹菸教父重出江湖被逮

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

以製造毒品彩虹菸聞名、道上人稱「太陽瑞」的林姓男子，因製毒判刑被通緝，逃亡藏匿一年多，近期在桃園重振旗鼓，想靠製毒重出江湖，可是風聲走漏，據點前天被警方剿破，不但被解送歸案，還因製毒罪加一等。

據悉，林男是太陽會中階幹部，長期倚靠幫派勢力製毒牟利，去年毒品案被判刑通緝，逃亡沉潛了一段時間，近期因為想重出江湖需要資金，所以開始大量生產彩虹菸，企圖吃下北台灣所有彩虹菸市場，而且特地在不同地點租豪宅，降低被查緝的風險，以及分散被緝獲時的損失。

桃園市刑警大隊偵一隊收到風聲，30日與桃園分局聯手剿破林男2處豪宅製毒工廠，逮捕林男與2名同夥，也起出彩虹菸成品1800餘支、半成品菸絲19公斤；警方表示，菸絲若捲成香菸，大約能捲1萬9千支，以1支1千元計算，市值近2100萬元。

辦案人員表示，林男在道上有「彩虹菸教父」稱號，他自知被通緝，行事相當謹慎，多半深夜才會出門活動，但豪奢揮霍習慣，出門都開豪車、超跑炫耀，因此經過長期跟監，才順利掌握據點。

林男坦承製毒，但對於毒品原料、製毒工具和毒品流向交代不清。他辯稱自己只是代工廠，不負責行銷，但又無法交代銷售管道，最後因前案解送歸案並發監執行，本案疑點仍由檢警擴大追查中。

在林姓男子據點搜出的太陽會標誌紅包。記者陳俊智/翻攝
在林姓男子據點搜出的太陽會標誌紅包。記者陳俊智/翻攝
林姓男子因毒品案通緝逃亡，近期想靠製毒重出江湖，仍被警方查獲。記者陳俊智/翻攝
林姓男子因毒品案通緝逃亡，近期想靠製毒重出江湖，仍被警方查獲。記者陳俊智/翻攝
林姓男子出入使用的豪車超跑。記者陳俊智/翻攝
林姓男子出入使用的豪車超跑。記者陳俊智/翻攝
警方在林姓男子據點搜出大量製毒原料及工具。記者陳俊智/翻攝
警方在林姓男子據點搜出大量製毒原料及工具。記者陳俊智/翻攝

毒品 通緝 桃園

延伸閱讀

影／男女群聚開毒趴 新北警破門逮13人 有3人遭通緝

轎車手煞車拉桿下暗藏玄機 北警查獲大量毒品果汁包

持有11年增值逾2千萬 住這豪宅年賺200萬

影／毒男見保大警就轉身 褲管掉出這一包這下躲不了

相關新聞

沉潛一年多 「太陽瑞」彩虹菸教父重出江湖被逮

以製造毒品彩虹菸聞名、道上人稱「太陽瑞」的林姓男子，因製毒判刑被通緝，逃亡藏匿一年多，近期在桃園重振旗鼓，想靠製毒重出江...

高雄男子網路販毒兼外送 主打「LV」毒咖包

綽號「小鹿」的曾姓男子涉嫌網路販毒，高雄市警新興分局在溯源追查販賣毒品案，查出他的身分，日前動員拘捕他到案，搜出K他命及...

影／千元鈔票藏白粉遭警識破 台南男酒駕又攜毒被送辦

32歲吳姓男子昨天開車經台南金華與民生路口未繫安全帶，台南市警二分局員警上前勸導，發現身上散發濃厚酒味，不但酒測超標，經...

影／有裝盲人提領仍被逮 中警3個月抓222名車手

台中市刑大今年迄今已抓222名車手，查扣不法贓款上千萬元，其中有毒品前科的王姓男子，暗夜在ATM提領贓款時，以戴墨鏡、口...

影／男女群聚開毒趴 新北警破門逮13人 有3人遭通緝

劉姓男子前天呼朋引伴邀陳姓男子等人在新北市住處群聚開毒趴，警方破門逮6男7女共13人， 其中林男和2名林姓女子因毒品案都...

轎車手煞車拉桿下暗藏玄機 北警查獲大量毒品果汁包

台北市大安警分局日前路檢，攔查元姓男子（27歲）駕駛車輛，發現手煞車拉桿底下暗藏玄機，內藏毒品果汁包116包（總毛重52...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦