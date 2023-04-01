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影／男女群聚開毒趴 新北警破門逮13人 有3人遭通緝

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

劉姓男子前天呼朋引伴邀陳姓男子等人在新北市住處群聚開毒趴，警方破門逮6男7女共13人， 其中林男和2名林姓女子因毒品案都遭通緝，現場查獲毒品咖啡包、安非他命、海洛因等毒品及吸食品，警詢後，昨依毒品罪嫌將劉男及陳男移送新北地檢署偵辦，通緝3人依法解送歸案，其餘3男5女採尿送驗後請回。

板橋警方日前接獲線報，指稱樹林區太順街一處民宅常有不明可疑人士出沒，向新北地院申請搜索票，板橋派出所長張清翔前天持搜索票，帶領員警曾祥軒、洪煒傑、丁伊倩、范仕緯、周復宣等人前往查緝。

警方破門入內發現除屋主劉姓男子（42歲）外，還有5男7女共13人全都擠在屋內開毒趴，現場查獲毒品咖啡包、安非他命吸食器，已使用玻璃球、吸管、毒器殘渣袋、海洛因和已使用過針筒等證物。

據了解，劉姓男子前天呼朋引伴邀陳姓男子（42歲）等共6男7女在劉男住處群聚開毒趴，經查，林姓男子（44歲）、林姓女子（34歲）、林姓女子（37歲）3人因毒品案分別為新北及桃園地檢署發布通緝，警詢後昨依法解送地檢署歸案，37歲林女直接發監執行，林男依法觀察勒戒，34歲林女易科罰金後請回。

劉男和陳男2人坦承持有毒品，警詢後昨依毒品罪嫌移送新北地檢署，檢察官訊後飭回，其餘3男5女採尿送驗後請回。

板橋警分局長黃南山表示，近來各類毒品氾濫，影響社會治安甚鉅，為防止毒品毒害民眾，警方持續加強查緝，除依法移送偵辦外，並將溯源擴大追查各類毒品來源。

劉姓男子前天呼朋引伴邀陳姓男子等人涉嫌在新北市樹林區住處群聚開毒趴，警方破門逮6男7女共13人，其中有1男2女還是毒品通緝犯。記者王長鼎／翻攝
劉姓男子前天呼朋引伴邀陳姓男子等人涉嫌在新北市樹林區住處群聚開毒趴，警方破門逮6男7女共13人，其中有1男2女還是毒品通緝犯。記者王長鼎／翻攝
劉姓男子前天呼朋引伴邀陳姓男子等人涉嫌在新北市樹林區住處群聚開毒趴，警方破門逮6男7女共13人，現場查獲毒品咖啡包、安非他命吸食器，已使用玻璃球、吸管、毒器殘渣袋、海洛因和已使用過針筒等證物。記者王長鼎／翻攝
劉姓男子前天呼朋引伴邀陳姓男子等人涉嫌在新北市樹林區住處群聚開毒趴，警方破門逮6男7女共13人，現場查獲毒品咖啡包、安非他命吸食器，已使用玻璃球、吸管、毒器殘渣袋、海洛因和已使用過針筒等證物。記者王長鼎／翻攝

毒品 通緝

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