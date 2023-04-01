影／男女群聚開毒趴 新北警破門逮13人 有3人遭通緝

劉姓男子前天呼朋引伴邀陳姓男子等人在新北市住處群聚開毒趴，警方破門逮6男7女共13人， 其中林男和2名林姓女子因毒品案都遭通緝，現場查獲毒品咖啡包、安非他命、海洛因等毒品及吸食品，警詢後，昨依毒品罪嫌將劉男及陳男移送新北地檢署偵辦，通緝3人依法解送歸案，其餘3男5女採尿送驗後請回。

板橋警方日前接獲線報，指稱樹林區太順街一處民宅常有不明可疑人士出沒，向新北地院申請搜索票，板橋派出所長張清翔前天持搜索票，帶領員警曾祥軒、洪煒傑、丁伊倩、范仕緯、周復宣等人前往查緝。

警方破門入內發現除屋主劉姓男子（42歲）外，還有5男7女共13人全都擠在屋內開毒趴，現場查獲毒品咖啡包、安非他命吸食器，已使用玻璃球、吸管、毒器殘渣袋、海洛因和已使用過針筒等證物。

據了解，劉姓男子前天呼朋引伴邀陳姓男子（42歲）等共6男7女在劉男住處群聚開毒趴，經查，林姓男子（44歲）、林姓女子（34歲）、林姓女子（37歲）3人因毒品案分別為新北及桃園地檢署發布通緝，警詢後昨依法解送地檢署歸案，37歲林女直接發監執行，林男依法觀察勒戒，34歲林女易科罰金後請回。

劉男和陳男2人坦承持有毒品，警詢後昨依毒品罪嫌移送新北地檢署，檢察官訊後飭回，其餘3男5女採尿送驗後請回。