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轎車手煞車拉桿下暗藏玄機 北警查獲大量毒品果汁包
台北市大安警分局日前路檢，攔查元姓男子（27歲）駕駛車輛，發現手煞車拉桿底下暗藏玄機，內藏毒品果汁包116包（總毛重527.20公克）、愷他命38包（總毛重70.27公克）及一支大麻電子菸，依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。
安和路派出所副所長許晉嘉率員，在大安區一處匝道口執行酒測路檢勤務，元嫌駕駛車輛經過，發現警察卻眼神閃爍、神情緊張，警方示意他停車受檢。
元嫌一開始假意配合警方攔查，還同意警方進入車內搜索，員警以目視方式檢視車內，並未發現毒品等違禁物，元嫌神色有所顧忌，一方面故作鎮定回答警方提問，卻又忍不住頻頻探頭往車內方向察看。
員警再仔細檢查，眼尖發現前座手煞車拉桿底下暗藏玄機，疑似多出一不明夾縫，夾縫內竟別有洞天，當場在夾縫內起出大量毒品果汁包，外觀分別印有「高山茶」、「CHANEL」、「小丑樣貌」、「我發」等各式字樣的新興毒品果汁包。
警方詢問元嫌是否在送貨，元嫌辯稱自己是賣車業務，毒品果汁包是他自用，他每天下班都會喝，沒有拿來販售。
警方初步檢驗呈現卡西酮類陽性反應，還有以透明夾鏈袋包裝的愷他命包及大麻電子菸1支。元嫌原以為將毒品包藏匿車內夾縫處，可以做到躲避查緝，最終還是難逃法網。
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