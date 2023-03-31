屏東男包土方工程鴿舍養惡犬 警攻堅抄獲007龐德手槍

屏東縣黃姓男子，在枋寮承包土方工程，1年多前因土方利益，恐嚇其他業者遭逮，卻惡行不改；刑事局南部打擊犯罪中心警方循線查知，黃在鴿舍養美國惡霸犬警戒，持搜索票攻堅，惡犬狂吠，在黃的鴿舍及家裡起出包括有007龐德使用的瓦爾特等2把制式手槍、1把改造手槍及200餘公克毒品。

警方指出，44歲的黃姓男子，平常在屏東枋寮一帶包攬土方工程，並經營桌遊競技館，1年多前，為爭奪土方利益時，曾率3名手下恐嚇對方，砸毀被害人辦公室用品，被警方依組織犯罪條例、恐嚇等罪嫌移送法辦。

警方查出，黃男仍惡行不改，平常嗜好玩賽鴿，在鴿舍擁槍毒，暗中查訪，發現黃在鄉下純樸的鴿舍外養了2隻「美國惡霸犬」警戒，防陌生人靠近。

刑事警察局南部打擊犯罪中心和鳳山分局、六龜分局等單位共組專案小組，3月9日，會同荷槍實彈的保大特勤員警，前往黃男鴿舍攻堅，黃養的惡犬一度衝出朝警方狂吠，所幸被狗鍊拴住，警方巧妙閃過。

警方在鴿舍中，逮獲正轉頭要落跑的黃男，並在鴿舍裡起出德製、曾在007電影中由詹姆斯龐德持有的Carl Walther PPK/S銀色制式手槍，及一把黑色改造手槍，另在黃男屋內查獲Glock 43黑色制式手槍1把、模擬長槍半成品、子彈6發，以及174.53公克海洛因、38.44公克安非他命等物。