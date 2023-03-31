快訊

新加坡樟宜機場出入境檢查系統掛了！籲旅客「推遲非必要旅行」

外送餐點被狗叼走！苦主發現「一口都沒動」網看內容物笑：這東西連狗都嫌

進場175天！國安基金何時退場？4月13日將召開例會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東男包土方工程鴿舍養惡犬 警攻堅抄獲007龐德手槍

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

屏東縣黃姓男子，在枋寮承包土方工程，1年多前因土方利益，恐嚇其他業者遭逮，卻惡行不改；刑事局南部打擊犯罪中心警方循線查知，黃在鴿舍養美國惡霸犬警戒，持搜索票攻堅，惡犬狂吠，在黃的鴿舍及家裡起出包括有007龐德使用的瓦爾特等2把制式手槍、1把改造手槍及200餘公克毒品

警方指出，44歲的黃姓男子，平常在屏東枋寮一帶包攬土方工程，並經營桌遊競技館，1年多前，為爭奪土方利益時，曾率3名手下恐嚇對方，砸毀被害人辦公室用品，被警方依組織犯罪條例、恐嚇等罪嫌移送法辦。

警方查出，黃男仍惡行不改，平常嗜好玩賽鴿，在鴿舍擁槍毒，暗中查訪，發現黃在鄉下純樸的鴿舍外養了2隻「美國惡霸犬」警戒，防陌生人靠近。

刑事警察局南部打擊犯罪中心和鳳山分局、六龜分局等單位共組專案小組，3月9日，會同荷槍實彈的保大特勤員警，前往黃男鴿舍攻堅，黃養的惡犬一度衝出朝警方狂吠，所幸被狗鍊拴住，警方巧妙閃過。

警方在鴿舍中，逮獲正轉頭要落跑的黃男，並在鴿舍裡起出德製、曾在007電影中由詹姆斯龐德持有的Carl Walther PPK/S銀色制式手槍，及一把黑色改造手槍，另在黃男屋內查獲Glock 43黑色制式手槍1把、模擬長槍半成品、子彈6發，以及174.53公克海洛因、38.44公克安非他命等物。

黃供稱槍枝是友人寄放，拒絕供述毒品來源，警方懷疑他承攬土方工程，擁槍鞏固利益，警詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦，檢察官諭令10萬元交保候傳。

屏東縣枋寮鄉黃姓男子承包土方工程，在鴿舍藏槍毒，並養美國惡霸犬警戒。記者石秀華／翻攝
屏東縣枋寮鄉黃姓男子承包土方工程，在鴿舍藏槍毒，並養美國惡霸犬警戒。記者石秀華／翻攝
屏東縣枋寮鄉黃姓男子承包土方工程，在鴿舍藏槍毒，並養美國惡霸犬警戒。記者石秀華／翻攝
屏東縣枋寮鄉黃姓男子承包土方工程，在鴿舍藏槍毒，並養美國惡霸犬警戒。記者石秀華／翻攝
屏東縣枋寮鄉黃姓男子承包土方工程，在鴿舍養美國惡霸犬警戒，警攻堅抄獲OO7龐德等手槍和200餘公克毒品，將黃逮捕送辦。記者石秀華／翻攝
屏東縣枋寮鄉黃姓男子承包土方工程，在鴿舍養美國惡霸犬警戒，警攻堅抄獲OO7龐德等手槍和200餘公克毒品，將黃逮捕送辦。記者石秀華／翻攝
屏東縣枋寮鄉黃姓男子承包土方工程，在鴿舍養美國惡霸犬警戒，警攻堅抄獲OO7龐德手槍等2把制式手槍、改造手槍和200餘公克毒品。記者石秀華／翻攝
屏東縣枋寮鄉黃姓男子承包土方工程，在鴿舍養美國惡霸犬警戒，警攻堅抄獲OO7龐德手槍等2把制式手槍、改造手槍和200餘公克毒品。記者石秀華／翻攝
刑事警察局南部打擊犯罪中心警方，會同荷槍實彈的保大特勤員警，前往屏東縣枋寮鄉黃姓男子的鴿舍攻堅。記者石秀華／翻攝
刑事警察局南部打擊犯罪中心警方，會同荷槍實彈的保大特勤員警，前往屏東縣枋寮鄉黃姓男子的鴿舍攻堅。記者石秀華／翻攝

毒品 恐嚇 槍枝

延伸閱讀

屏東九合一選舉首件賄賂案判決出爐 村長候選人要關1年8月

屏東長治鄉長涉貪羈押 前縣府秘書許重慶四度派代

芒果季開跑！屏縣攜手大苑子推愛文芒果系列飲品

獨／高屏搶水非史上頭遭 蘇貞昌也曾帶隊封水井

相關新聞

學生自殺事件頻傳 為何校園總是無力追究真相？

編按：近日接連傳出校園自殺事件，學校如何避免學生自殺？或學校本身存在什麼問題導致憾事發生？成輿論關注焦點。鳴人堂編輯室轉載這篇收入在去年《人本教育札記》第399期的文章，以期透過過往的案例及討論，再思考校園自殺問題。

屏東男包土方工程鴿舍養惡犬 警攻堅抄獲007龐德手槍

屏東縣黃姓男子，在枋寮承包土方工程，1年多前因土方利益，恐嚇其他業者遭逮，卻惡行不改；刑事局南部打擊犯罪中心警方循線查知...

影／台南男擁槍喬裝香客躲廟宇 偵查隊長一句「好久不見」揪出他

「嗨！好久不見！」台南市警五分局據報，52歲李姓男子涉持有非法槍枝，喬裝香客潛藏在安南區廟宇的香客大樓內居住，偵查隊長王...

欠錢不還竟囚打債主關狗籠逼和解 警逮明仁會4成員送辦

明仁會幫派成員陳男，積欠蕭男5萬元債務未還。6日凌晨騙得蕭男及友人林男，來到新北市新莊區幫派據點取錢，卻慘被囚禁24小時...

7男群聚高雄老社區吸毒 爛尾樓宛如鴉片煙館

高雄市警方追查販毒案，發現何姓男子在老社區，租老舊「爛尾樓」，涉嫌販賣安非他命及海海洛因，供毒蟲聚集吸毒，宛如早年的鴉片...

缺錢搶超商還拿贓款當賭本 他爽贏2萬多元卻換來重刑

高雄陳姓男子年初因欠債沒錢可還，拿一把螺絲起子到小港區某家連鎖超商行搶，得手4萬多元及一包菸後，逃往鳳山，過程中又拿著搶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦