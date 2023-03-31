影／台南男擁槍喬裝香客躲廟宇 偵查隊長一句「好久不見」揪出他

「嗨！好久不見！」台南市警五分局據報，52歲李姓男子涉持有非法槍枝，喬裝香客潛藏在安南區廟宇的香客大樓內居住，偵查隊長王宥薦昨查緝時，認出李是多年前時任三分局偵查隊副隊長查辦過犯嫌，李見狀一時無法反應即被控制，警方陸續起獲改造手槍及子彈等物，依法送辦。

市警五分局日前接獲情資，指李擁槍自重，隨身攜帶槍枝，且無特定交通工具，動向難以捉摸，經專案小組調閱相關資料追查，依照其平日作息及活動習性，縮小追查範圍，並配合路口監視器等相關資料，發現他為躲避警方查緝，竟喬裝香客潛藏在安南區廟宇的香客大樓內居住。

警方蒐集相關資料後，向台南地檢署及台南地院聲請搜索票，昨日中午前往該香客大樓，當場查獲李持有改造子彈12顆及擦槍工具1組，另前往安南區一民宅處，起出仿FNX-9改造手槍1枝及子彈2顆，槍枝送往警察局刑事鑑識中心初驗具有殺傷力。

然而，偵辦過程中，偵查隊長王宥薦發現李十分眼熟，比對資料後，發現李是時任三分局偵查隊副隊長時曾經查辦過的犯嫌，昨天在查緝時，見李一打開房門，隨即向前說聲「嗨！好久不見！」李見狀一時無法反應，立即被控制，後續定神一看，才知是多年前抓他的刑警，哭笑不得，只能乖乖配合。