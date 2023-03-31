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欠錢不還竟囚打債主關狗籠逼和解 警逮明仁會4成員送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

明仁會幫派成員陳男，積欠蕭男5萬元債務未還。6日凌晨騙得蕭男及友人林男，來到新北市新莊區幫派據點取錢，卻慘被囚禁24小時，遭球棒毆打、劫財、恐嚇關狗籠，蕭男被迫簽下和解書抵債。警方29日持搜索、拘票攻堅，逮捕陳等4名幫眾帶回偵辦，警詢後依強盜、妨害自由、傷害、毒品等罪嫌送辦。

經調查，陳姓男子（23歲）自稱竹聯幫仁堂明仁會成員，他前科累累無所事事。今年2月他向蕭男借款5萬元應急，卻遲遲沒有還錢。他不滿蕭男奪命連環CALL急催還債。6日凌晨4時許，竟以要還錢為謊，騙得蕭男與友人林男，來到新北市新莊區天祥街一處幫派據點拿錢。

蕭、林一到既遭陳男等幫眾，壓到屋內狗籠上銬，還強搶兩人身上6800元現金、2只市價2萬元金戒子，恐逼蕭男簽下和解書抵債。蕭男不肯，遭陳男等幫眾成員持球棒、鐵棍朝全身揮打、菸蒂燙手，威恐若不簽下和解書，就關進狗籠直到具簽等話。

蕭男被囚禁24小時，頭部、背部、雙大腿部等多處鈍傷、右手燒燙傷，挺不住被施暴，當場簽下和解書後才獲釋放。警方獲報派員蒐證，29日時機成熟，新莊警方會同保大霹靂小組，荷槍實彈持搜索票及拘票，衝進天祥街幫派據點攻堅。

「趴著！叫你爬出來啦！手放好！」只見主嫌陳男、幫眾成員陳男（26歲）、劉男（26歲）游女（23歲）見到大批持槍警，匍匐爬出趴地乖乖就逮。現場搜扣西瓜刀、球棒、鐵棍、手銬、毒品安非他命吸食器、殘渣袋等證物，一併帶回偵辦，警詢後依強盜、妨害自由、傷害、毒品罪嫌移送法辦。

警方搜扣犯案兇器及相關證物。記者曾伯愷／翻攝
警方搜扣犯案兇器及相關證物。記者曾伯愷／翻攝
明仁會幫派成員陳男，囚禁債主恐嚇關狗籠，逼簽和解書抵債，遭警逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
明仁會幫派成員陳男，囚禁債主恐嚇關狗籠，逼簽和解書抵債，遭警逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
明仁會幫派成員陳男，欠人5萬元不還，設計債主囚禁逼簽和解書抵債，遭警逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
明仁會幫派成員陳男，欠人5萬元不還，設計債主囚禁逼簽和解書抵債，遭警逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
明仁會幫派成員陳男（圖前中），欠人5萬元不還，設計債主囚禁逼簽和解書抵債，遭警逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
明仁會幫派成員陳男（圖前中），欠人5萬元不還，設計債主囚禁逼簽和解書抵債，遭警逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝

幫派 毒品

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