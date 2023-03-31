7男群聚高雄老社區吸毒 爛尾樓宛如鴉片煙館

高雄市警方追查販毒案，發現何姓男子在老社區，租老舊「爛尾樓」，涉嫌販賣安非他命及海海洛因，供毒蟲聚集吸毒，宛如早年的鴉片煙館。警方衝進樓內，何姓男子正涉嫌分裝毒品，其餘6名男子疑吸毒後在其他房間休息，全案由高雄市刑警大隊移送法辦。

高雄市刑大偵四隊追查毒品案，得悉何姓男子（57歲）涉嫌販毒，3月16日到高雄市前鎮區前鎮街某老舊社區的巷弄內，發現何姓男子承租的3樓透天樓房，外觀只是「毛胚屋」，像是沒蓋好的「爛尾樓」，裡面斷水斷電卻吸毒者群聚。

警方埋伏多時，見1男子開門外出，立即衝上門口控制對方，其餘員警隨即衝進屋查緝，發現1、2樓沒人住，屋內無家具，立刻衝上3樓，撞見何姓男子正在幽暗房間內，靠裝電池的檯燈照明，正涉嫌分裝毒品，立即逮捕他，並在3樓其他房間，發現2名男子剛向何買毒品，另有3名男子疑吸毒後精神恍惚，正在休息。