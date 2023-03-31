缺錢搶超商還拿贓款當賭本 他爽贏2萬多元卻換來重刑

高雄陳姓男子年初因欠債沒錢可還，拿一把螺絲起子到小港區某家連鎖超商行搶，得手4萬多元及一包菸後，逃往鳳山，過程中又拿著搶來的錢，賭贏2萬多元，但在案發後3個多小時落網。陳男都坦承犯行，也歸還搶來的現金與贓物，高雄地院一審判他7年6個月有期徒刑。

判決指出，48歲陳男有強盜前科，因欠債沒錢可還，今年1月18日下午2時30分許，騎車前往小港區某間連鎖超商行搶；當下陳見店內只有一名女店員，便頭戴黑色安全帽，手拿14.5公分長的螺絲起子進入店內。

陳男先是向女店員說要購買香菸，之後便跑進櫃台內拿螺絲起子抵住她腰部，恫稱，「將收銀機內的錢都交出來」，得手4萬5500元，還不忘拿走1包香菸，接著就騎車逃往鳳山。

事後女店員報警處理，警方循線在當天傍晚5時20分，在鳳山一間遊藝場內逮捕陳男，並在他身上搜出6萬多元現金、香菸及作案工具。

據悉，當時陳男拿著搶來的4萬多元，從友人手中多贏2萬多元，因此身上查扣現金才會增加；他落網後，警詢及偵訊時都坦承犯案，也願歸還搶來的現金及香菸。