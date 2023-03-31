販賣人口赴柬埔寨辯不慎捲入　國片「角頭」臨演李振豪再押2個月

在電影「角頭」擔任臨時演員的竹聯幫份子李振豪等4人，誘騙國人赴柬埔寨涉人口販運案，起訴後羈押禁見，李等人審判中押期將屆，法官連續召開調查庭，認李振豪4人仍有羈押必要，台北地院裁定自2023年4月9日4人均延長羈押2月。

被裁定延押的是李振豪、林晉宇、陳思瑋、黃炫逢，法院是依人口販運法等相關罪名審判他們，並認為4人屬於集團階層較高的核心人物。

李振豪於調查庭中稱，遇到這次的官司，把他變成過去那個十惡不赦的人；李說，他不慎捲入官司，只因仍秉持著助人之心，相信正義與清白或許會遲到，但一定不會不到，懇求法官念在母親已高齡七旬，給予交保的機會。

林晉宇說，希望可以獲交保；林的辯護人說，林是家中經濟來源，與妻子育有年幼子女待照顧，遭查獲迄今，深切反省，也沒有再犯案可能，林因一時失慮而介紹他人出國工作發生違法的事，應無繼續羈押必要。

陳思瑋供稱：他參與的部分在偵查的時候都已據實陳述，沒有逃亡之虞，上次交保搬回家裡住，發現父親已經快70歲，希望法院給個機會回去照顧家人。

另名被告黃炫逢稱，他有年邁的父母、小孩需要他照顧，如果法官覺得1個禮拜報到1次不夠，可以報到3次，甚至戴著腳鐐也沒有關係。

法官審酌後認為，經訊問，李振豪、黃炫逢，林晉宇、陳思瑋就本案被訴之犯罪事實與罪名均有否認的情形，4人被訴案件為跨國犯罪，有多名共犯還在境外，他們潛逃出境的可能性高，裁定4人均延長羈押2月。

檢方調查，李振豪曾混跡台北市中山區，原先經營酒店，但生意受疫情影響，得知小弟做人口販賣有利可圖而加入，短短3個月騙了數十名台人赴柬，已獲利台幣上千萬元。

起訴指出，李振豪集團在臉書刊廣告徵求到柬國從事博奕、遊戲客服、AV拍攝、開立金融帳戶、辦理貸款可獲利等廣告，誘騙失業、信用紅燈、高額負債、更生人、八大行業的人柬國，再以每人美金1萬7000元至1萬8000元買給當地詐欺機房。