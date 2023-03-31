追賭債他拿父親遺物AK47掃射仇家 膛炸還換槍繼續開

高雄楠梓區去年發生多車追逐，當街持槍掃射的案件，激戰後，現場只留一輛自撞路樹的轎車，周邊還散落子彈、彈殼逾20顆，卻不見人影，因案件離奇，引發關注；警方追查數日，涉案男子攜槍投案，並坦承是為賭債及酒店消費糾紛，才會相約輸贏，他一審也遭法院判4年有期徒刑。

判決指出，年僅18歲的連男因賭債與酒店消費糾紛，去年6月27日凌晨與周男相約到楠梓談判，連帶著2把改造步槍，請友人開車赴約，並在周邊尋找對方身影；周則找來另外6名友人各自開車前往。

兩方人馬在清晨6時30分許碰頭，周男這方見狀，見對方只有一輛車，便上前追逐，連男也不干示弱，先持其中一把槍朝掃射，未料中途膛炸，仍不死心，拿另把槍裝彈後，對空鳴槍接著再度朝對方射擊。

連男掃射的過程中，子彈擊中周男這方其中一輛白色轎車，擋風玻璃、車頂鈑金交界處被打中，另有子彈射穿引擎蓋還貫穿引擎室，最終自撞寶溪南街與清豐六路的路樹隨後被棄置。所幸，衝突過程中，都無人受傷，雙方各自鳥獸散。

警方獲報到場，在車內發現兩支球棒，及10顆未擊發的手槍子彈、7顆長槍子彈，及已擊發的11枚彈殼。案發後5天，連男攜槍投案。

審理時，連男供稱，周男欠他10多萬賭債，案發前又在酒店消費與周前女友發生糾紛，兩人積怨已深，才會相約輸贏。他也坦承，持有的改造非制式AK47、M16步槍及20發子彈都是父親遺物，當天為防談判發生衝突，才帶槍準備應對。

連男在道路上與對方爆發追逐，還開槍掃射，危害社會治安甚鉅。但法官考量，此案未造成死亡，連男犯後坦承犯案及自首，又無前科紀錄，審理後，依未經許可持有制式步槍罪、犯殺人未遂罪，判處4年有期徒刑，併科罰金5萬元，沒收扣案槍枝，全案仍可上訴。