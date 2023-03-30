影／台南美式大賣場變格鬥場 2男口角後互毆被帶回究辦
昨晚有民眾在網路社群PO出「台南賣場格鬥賽」影片，發生地點在台南市警五分局對面的好市多大賣場內，2男子互毆扭打，顧客見狀紛紛走避，甚至大喊「不要打架」的影片，引發關注。五分局和緯派出所說，據報後，員警到場將2涉案男子依違反社會秩序維護法究辦。
和緯所副所長黃相輔表示，29日下午5時許，該所獲報大賣場發生顧客互毆糾紛，巡邏員警立即趕赴現場。經查是黃姓男子見吳姓男子隨手丟棄盛裝食物的紙片，便上前指責，雙方發生口角糾紛進而互毆，員警到場後將涉案2人帶回，案依違反社會秩序維護法究辦。
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