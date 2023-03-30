快訊

美軍兩架黑鷹直升機訓練時墜毀！傳多達9人罹難

新冠疫情趨緩 快篩仍可實名制購買！第12輪4月1日實施

影／台南美式大賣場變格鬥場 2男口角後互毆被帶回究辦

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

昨晚有民眾在網路社群PO出「台南賣場格鬥賽」影片，發生地點在台南市警五分局對面的好市多大賣場內，2男子互毆扭打，顧客見狀紛紛走避，甚至大喊「不要打架」的影片，引發關注。五分局和緯派出所說，據報後，員警到場將2涉案男子依違反社會秩序維護法究辦。

和緯所副所長黃相輔表示，29日下午5時許，該所獲報大賣場發生顧客互毆糾紛，巡邏員警立即趕赴現場。經查是黃姓男子見吳姓男子隨手丟棄盛裝食物的紙片，便上前指責，雙方發生口角糾紛進而互毆，員警到場後將涉案2人帶回，案依違反社會秩序維護法究辦。

台南市五分局和緯派出所獲報大賣場發生顧客互毆糾紛，巡邏員警立即趕赴現場，將2人帶回究辦。圖／讀者提供
台南市五分局和緯派出所獲報大賣場發生顧客互毆糾紛，巡邏員警立即趕赴現場，將2人帶回究辦。圖／讀者提供
2名男子互毆扭打，顧客見狀紛紛走避，甚至大喊「不要打架」。圖／翻攝自「黑色豪門企業」
2名男子互毆扭打，顧客見狀紛紛走避，甚至大喊「不要打架」。圖／翻攝自「黑色豪門企業」
昨晚有民眾在網路社群PO出「台南賣場格鬥賽」影片，發生地點在台南市警五分局對面的好市多大賣場內。圖／翻攝自「黑色豪門企業」
昨晚有民眾在網路社群PO出「台南賣場格鬥賽」影片，發生地點在台南市警五分局對面的好市多大賣場內。圖／翻攝自「黑色豪門企業」

延伸閱讀

武廟香客口角 她氣到抬下8神像碰壞法器 警逮送法辦

屁孩酒醉囂張賞路人巴掌 13人街頭格鬥 新北警開2槍全趴了

她帶爸媽逛好市多被擋「1卡只能帶1人」 網曝原因：會變嚴格

狗狗出錯電梯！主人遭母子暴打20分鐘超恐怖 「他家地盤不許狗進」

相關新聞

竹聯幫成員誆稱台積電主管要買 22人投資靈骨塔位被騙上億元

竹聯幫貔貅堂成員張姓男子販賣靈骨塔位產品，涉嫌稱可協助高價轉賣，還以台積電公司高階主管有意購買取信，卻未依約仲介，向22...

影／台南美式大賣場變格鬥場 2男口角後互毆被帶回究辦

昨晚有民眾在網路社群PO出「台南賣場格鬥賽」影片，發生地點在台南市警五分局對面的好市多大賣場內，2男子互毆扭打，顧客見狀...

臨退休北投小隊長追通緝犯 扭打受傷仍壓制 年輕警讚：薑是老的辣

台北市北投分局警備隊小隊長林建鐘，已59歲從警超過40年，將在今年7月退休，日前林員追捕33歲孫姓槍砲通緝犯，奮不顧身逮...

棒球隊／中台科大4球員拿著球棒協助 警逮6條通緝嫌犯

台中市霧峰警分局吉峰派出所員警，日前在四德路發現有6條通緝的陳姓通緝犯，立即上前盤查，但陳拔腿狂奔，途中還有中台科技大學...

暴力討債「我要砍死你」 警逮明仁會6煞、副分會長收押

竹聯幫明仁會三峽分會成員，多次在新北市三峽區暴力討債、逼迫未成年少年加入黑幫。警方28日上午，結合刑事局偵四大隊、新北保...

台南海巡海上攔截K毒原料622公斤入境 橋頭地檢起訴2嫌

海巡署偵防分署台南查緝隊歷經半年多監控及比對，去年底在高雄茄萣外海約30海里處，查獲四級毒品原料三級丁氧羰基去甲基愷他命...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦