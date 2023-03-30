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臨退休北投小隊長追通緝犯 扭打受傷仍壓制 年輕警讚：薑是老的辣
台北市北投分局警備隊小隊長林建鐘，已59歲從警超過40年，將在今年7月退休，日前林員追捕33歲孫姓槍砲通緝犯，奮不顧身逮捕極力反抗的孫嫌，脖子、手指遭抓傷，仍與後續抵達的員警壓制犯嫌，年輕同事紛紛稱讚「薑是老的辣」。
警方今指出，警備隊小隊長林建鐘已59歲，與槍砲彈藥刀械管制條例通緝犯孫嫌，年紀差距30多歲，仍積極查捕通緝犯，孫嫌聽聞警方敲門詢問，驚嚇從後門拔腿狂奔逃離，林員立即跑步追上孫嫌，孫嫌極力反抗，推擠扭打過程動手抓傷林園脖子、手指，這時支援員警抵達，眾人聯手壓制犯嫌，解送歸案。
北投分局今強調，林小隊長從警已逾40餘年，即將在今年7月退休，仍保有從警初衷，對於打擊犯罪有極大熱情，奮不顧身追捕年輕犯嫌，令人激賞，因公受傷，駐區督察立即代表局長慰問，分局特地準備水果禮盒慰問，嘉勉林員即將退休仍本於警察職責積極查緝犯嫌。年輕同仁也紛紛表示，前輩很英勇，薑還是老的辣，林員也承諾將從警功夫，傳承交給年輕警察。
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