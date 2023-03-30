臨退休北投小隊長追通緝犯 扭打受傷仍壓制 年輕警讚：薑是老的辣

台北市北投分局警備隊小隊長林建鐘，已59歲從警超過40年，將在今年7月退休，日前林員追捕33歲孫姓槍砲通緝犯，奮不顧身逮捕極力反抗的孫嫌，脖子、手指遭抓傷，仍與後續抵達的員警壓制犯嫌，年輕同事紛紛稱讚「薑是老的辣」。

警方今指出，警備隊小隊長林建鐘已59歲，與槍砲彈藥刀械管制條例通緝犯孫嫌，年紀差距30多歲，仍積極查捕通緝犯，孫嫌聽聞警方敲門詢問，驚嚇從後門拔腿狂奔逃離，林員立即跑步追上孫嫌，孫嫌極力反抗，推擠扭打過程動手抓傷林園脖子、手指，這時支援員警抵達，眾人聯手壓制犯嫌，解送歸案。