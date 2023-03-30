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棒球隊／中台科大4球員拿著球棒協助 警逮6條通緝嫌犯

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市霧峰警分局吉峰派出所員警，日前在四德路發現有6條通緝的陳姓通緝犯，立即上前盤查，但陳拔腿狂奔，途中還有中台科技大學棒球隊4名隊員，一路拿著球棒幫忙追捕，最後終於在一處香蕉園裡逮獲用樹葉遮體偽裝的陳，將他逮捕歸案。

警分局長陳祥麟上午前往吉峰派出所表揚逮捕陳姓通緝犯的劉高宏、劉展維、林昇宏3名警員，並表示也請連繫見義勇為的4名中台科大棒球隊員，警分局要進一步給予嘉許，感謝他們的義舉。

據指出，陳姓男子因犯有6條詐欺案，因不想入監服刑而被通緝。本月11日下午3時許，他在四德路遇上警方盤查，當警員要求他出示證件時，他立即拔腿逃跑，一路跑到鞋子都掉了，仍打著赤腳繼續逃。後來他跑了約3公里，逃進四德北路85巷香蕉園內，雖然用樹葉偽裝躲避，但仍被追捕的警員眼尖發現找到。

台中市霧峰警分局吉峰派出所員警在中台科技大學棒球隊4名隊員協助下逮捕通緝犯。圖／民眾提供
台中市霧峰警分局吉峰派出所員警在中台科技大學棒球隊4名隊員協助下逮捕通緝犯。圖／民眾提供
陳姓通緝犯（左二）跑了3公里，後來在香蕉園裡就逮。圖／民眾提供
陳姓通緝犯（左二）跑了3公里，後來在香蕉園裡就逮。圖／民眾提供
台中市中台科技大學棒球隊4名隊員，一路拿著球棒幫忙追捕通緝犯，警方說要表揚他們。圖／民眾提供
台中市中台科技大學棒球隊4名隊員，一路拿著球棒幫忙追捕通緝犯，警方說要表揚他們。圖／民眾提供

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