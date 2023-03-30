聽新聞
test
0:00 / 0:00
棒球隊／中台科大4球員拿著球棒協助 警逮6條通緝嫌犯
台中市霧峰警分局吉峰派出所員警，日前在四德路發現有6條通緝的陳姓通緝犯，立即上前盤查，但陳拔腿狂奔，途中還有中台科技大學棒球隊4名隊員，一路拿著球棒幫忙追捕，最後終於在一處香蕉園裡逮獲用樹葉遮體偽裝的陳，將他逮捕歸案。
警分局長陳祥麟上午前往吉峰派出所表揚逮捕陳姓通緝犯的劉高宏、劉展維、林昇宏3名警員，並表示也請連繫見義勇為的4名中台科大棒球隊員，警分局要進一步給予嘉許，感謝他們的義舉。
據指出，陳姓男子因犯有6條詐欺案，因不想入監服刑而被通緝。本月11日下午3時許，他在四德路遇上警方盤查，當警員要求他出示證件時，他立即拔腿逃跑，一路跑到鞋子都掉了，仍打著赤腳繼續逃。後來他跑了約3公里，逃進四德北路85巷香蕉園內，雖然用樹葉偽裝躲避，但仍被追捕的警員眼尖發現找到。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言