棒球隊／中台科大4球員拿著球棒協助 警逮6條通緝嫌犯

台中市霧峰警分局吉峰派出所員警，日前在四德路發現有6條通緝的陳姓通緝犯，立即上前盤查，但陳拔腿狂奔，途中還有中台科技大學棒球隊4名隊員，一路拿著球棒幫忙追捕，最後終於在一處香蕉園裡逮獲用樹葉遮體偽裝的陳，將他逮捕歸案。

警分局長陳祥麟上午前往吉峰派出所表揚逮捕陳姓通緝犯的劉高宏、劉展維、林昇宏3名警員，並表示也請連繫見義勇為的4名中台科大棒球隊員，警分局要進一步給予嘉許，感謝他們的義舉。