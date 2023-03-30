快訊

內科驚見小貨車販售「3元即期蛋」 眾人不買單喊抵制：再囤啊

直播／六福村改口稱東非狒狒「是我們的」 10：30開記者會說明

CP值最高！蔣萬安宣布全民普發6千北市加碼抽獎 最大獎500萬現金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暴力討債「我要砍死你」 警逮明仁會6煞、副分會長收押

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

竹聯幫明仁會三峽分會成員，多次在新北市三峽區暴力討債、逼迫未成年少年加入黑幫。警方28日上午，結合刑事局偵四大隊、新北保大霹靂小組、少年隊兵分6路，於三峽、樹林、新店，逮捕陳姓副分會長在內6人偵辦，警詢後依法送辦。檢察官複訊裁定陳、謝兩男收押禁見，另曾男5萬元交保、3少責付。

檢警調查，陳姓男子（27歲）原本是竹聯幫仁堂明仁會三峽分會成員，他前科累累犯下多起刑案，前年11月因妨害自由入監服刑，去年5月保釋出獄，便接下三峽分會副會長，繼續操控旗下幫眾，在三峽地區為非作歹，甚至變本加厲，行徑囂張，上個月他還高調率幫眾，參加明仁會在北市五星酒店舉辦的春酒，更曬出當時與會長「京葵」的合照。

警方表示，陳男去年9月27號找來幫眾成員謝男（27歲）、曾男（18歲），到成福地區一家雜貨店，對方姓老闆暴力討債，還散發張貼大量恐嚇傳單，讓方男心生畏懼，不敢回到住處。去年11月， 一名羅姓未成年少年，因不配合陳男加入明仁會三峽分會，竟遭陳男、曾男、莫男、洪男等幫眾成員，拳打腳踢、噴灑辣椒水，導致羅姓少年遍體鱗傷，所幸送醫後救回一命。

今年2月，江男與陳男毒品交易有糾紛，陳男率旗下幫眾，闖入江男住處，當下江不在家，惡煞竟直接在社區內燃放鞭炮示威，囂張行徑令社區住戶敢怒不敢言，指報警協處。事後陳男循線找到江男，約逼他到土城一處靈骨塔墓園，當面恐嚇 江男「要砍死他」，甚至一度強押江男上車，所幸江男掙脫跳入山區草叢，才逃過一劫。

這個月28日上午7時許，三峽警蒐證齊備，結合刑事局偵四大隊、新北保大霹靂小組及少年警察隊等單位兵分6路，同步在新北市三峽區大同路逮捕明仁會三峽分會陳姓副分會長。

另在樹林、新店，逮捕謝男（27歲）、曾男（18歲）、未成年邱姓少年、吳少及洪少等幫眾成員，連同查扣犯案用球棒、甩棍、摺疊刀、辣椒水、恐嚇文書、債權委託書、本票等證物，一併帶回偵辦，警詢後依組織犯罪條例、妨害秩序、恐嚇取財、妨害自由及傷害等罪嫌移送法辦；檢察官複訊，裁定陳、謝兩人收押禁見，曾男5萬元交保，另3名未成年少年責付。

三峽警方28日上午，於新北市三峽區大同路，逮捕三峽分會副分會長陳男。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方28日上午，於新北市三峽區大同路，逮捕三峽分會副分會長陳男。記者曾伯愷／翻攝
三峽分會副分會長陳男率眾，毆打不願加入黑幫未成年少年。記者曾伯愷／翻攝
三峽分會副分會長陳男率眾，毆打不願加入黑幫未成年少年。記者曾伯愷／翻攝
竹聯幫仁堂明仁會三峽分會成員，在三峽地區為非作歹，三峽警方於28日兵分6路，逮捕6名幫眾成員依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
竹聯幫仁堂明仁會三峽分會成員，在三峽地區為非作歹，三峽警方於28日兵分6路，逮捕6名幫眾成員依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
竹聯幫仁堂明仁會三峽分會副分會長陳男（紅圈處），上個月高調率幫眾參加明仁會在北市五星酒店舉辦的春酒。圖／警方提供
竹聯幫仁堂明仁會三峽分會副分會長陳男（紅圈處），上個月高調率幫眾參加明仁會在北市五星酒店舉辦的春酒。圖／警方提供
三峽警方28日上午，於新北市三峽區大同路，逮捕三峽分會副分會長陳男。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方28日上午，於新北市三峽區大同路，逮捕三峽分會副分會長陳男。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方28日上午，於新北市三峽區大同路，逮捕三峽分會副分會長陳男。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方28日上午，於新北市三峽區大同路，逮捕三峽分會副分會長陳男。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方28日上午，於新北市三峽區大同路，逮捕三峽分會副分會長陳男。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方28日上午，於新北市三峽區大同路，逮捕三峽分會副分會長陳男。記者曾伯愷／翻攝
竹聯幫仁堂明仁會三峽分會成員，在三峽地區為非作歹，三峽警方於28日兵分6路，逮捕6名幫眾成員依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
竹聯幫仁堂明仁會三峽分會成員，在三峽地區為非作歹，三峽警方於28日兵分6路，逮捕6名幫眾成員依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
三峽分會副分會長陳男率眾，暴力討債三峽區一家雜貨店。記者曾伯愷／翻攝
三峽分會副分會長陳男率眾，暴力討債三峽區一家雜貨店。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方28日上午，於新北市三峽區大同路，逮捕三峽分會副分會長陳男。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方28日上午，於新北市三峽區大同路，逮捕三峽分會副分會長陳男。記者曾伯愷／翻攝

明仁會

延伸閱讀

影／討10萬債務 明仁會強押三峽山區毆打凌虐 警逮4嫌

被認為是藍營大樁腳 慈濟宮老董遭收押藍綠攻防

台南88槍擊案再追共犯 幕後指使者王文宗收押

清明祭祖掃墓交管疏導措施 三峽警方報你知

相關新聞

影／討10萬債務、明仁會強押三峽山區毆打凌虐 警逮4嫌

竹聯幫仁堂明仁會三峽分會成員黃姓男子為追討10萬元債務，涉嫌夥同3名少年從新北市永和區強押何姓男子上車，帶至三峽山區脫衣...

暴力討債「我要砍死你」 警逮明仁會6煞、副分會長收押

竹聯幫明仁會三峽分會成員，多次在新北市三峽區暴力討債、逼迫未成年少年加入黑幫。警方28日上午，結合刑事局偵四大隊、新北保...

棒球隊／中台科大4球員拿著球棒協助 警逮6條通緝嫌犯

台中市霧峰警分局吉峰派出所員警，日前在四德路發現有6條通緝的陳姓通緝犯，立即上前盤查，但陳拔腿狂奔，途中還有中台科技大學...

台南海巡海上攔截K毒原料622公斤入境 橋頭地檢起訴2嫌

海巡署偵防分署台南查緝隊歷經半年多監控及比對，去年底在高雄茄萣外海約30海里處，查獲四級毒品原料三級丁氧羰基去甲基愷他命...

受刑人打傷人竄逃高屏51小時落網 稱「肚子餓想吃東西」

在屏東竹田分監服刑40歲受刑人涂俊煒，27日下午3點在屏東縣新埤鄉某檸檬園自主監外作業，因故與農場員工口角衝突，涂打傷對...

屏東受刑人打傷人逃亡3天 因這輛機車落網

屏東竹田分監40歲受刑人涂俊煒前天下午在屏東新埤鄉某檸檬園自主監外作業，因故與農場員工口角衝突，打傷對方後再搶走車輛逃逸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦