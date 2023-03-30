暴力討債「我要砍死你」 警逮明仁會6煞、副分會長收押

竹聯幫明仁會三峽分會成員，多次在新北市三峽區暴力討債、逼迫未成年少年加入黑幫。警方28日上午，結合刑事局偵四大隊、新北保大霹靂小組、少年隊兵分6路，於三峽、樹林、新店，逮捕陳姓副分會長在內6人偵辦，警詢後依法送辦。檢察官複訊裁定陳、謝兩男收押禁見，另曾男5萬元交保、3少責付。

檢警調查，陳姓男子（27歲）原本是竹聯幫仁堂明仁會三峽分會成員，他前科累累犯下多起刑案，前年11月因妨害自由入監服刑，去年5月保釋出獄，便接下三峽分會副會長，繼續操控旗下幫眾，在三峽地區為非作歹，甚至變本加厲，行徑囂張，上個月他還高調率幫眾，參加明仁會在北市五星酒店舉辦的春酒，更曬出當時與會長「京葵」的合照。

警方表示，陳男去年9月27號找來幫眾成員謝男（27歲）、曾男（18歲），到成福地區一家雜貨店，對方姓老闆暴力討債，還散發張貼大量恐嚇傳單，讓方男心生畏懼，不敢回到住處。去年11月， 一名羅姓未成年少年，因不配合陳男加入明仁會三峽分會，竟遭陳男、曾男、莫男、洪男等幫眾成員，拳打腳踢、噴灑辣椒水，導致羅姓少年遍體鱗傷，所幸送醫後救回一命。

今年2月，江男與陳男毒品交易有糾紛，陳男率旗下幫眾，闖入江男住處，當下江不在家，惡煞竟直接在社區內燃放鞭炮示威，囂張行徑令社區住戶敢怒不敢言，指報警協處。事後陳男循線找到江男，約逼他到土城一處靈骨塔墓園，當面恐嚇 江男「要砍死他」，甚至一度強押江男上車，所幸江男掙脫跳入山區草叢，才逃過一劫。

這個月28日上午7時許，三峽警蒐證齊備，結合刑事局偵四大隊、新北保大霹靂小組及少年警察隊等單位兵分6路，同步在新北市三峽區大同路逮捕明仁會三峽分會陳姓副分會長。