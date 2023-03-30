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台南海巡海上攔截K毒原料622公斤入境 橋頭地檢起訴2嫌
海巡署偵防分署台南查緝隊歷經半年多監控及比對，去年底在高雄茄萣外海約30海里處，查獲四級毒品原料三級丁氧羰基去甲基愷他命及微量三級毒品去甲基愷他命，總毛重622.3公斤，據溯源後，南檢本周偵結起訴，依涉毒品危害防制條例中運輸毒品罪嫌將薛、黃姓兩船長起訴移審。
台南查緝隊指出，當時發現長字漁船及鑫字快艇併靠及搬運不明物品後，立即調派海巡船展開圍捕，經海上追緝，在快船艇上查獲毒品一批，共計裝有16袋及10桶不明毒品，經鑑識後確定為四級毒品原料三級丁氧羰基去甲基愷他命等。
據調查，這次成功攔截是愷他命先驅原料，毒品來源為大陸地區，因大陸地區尚未將此化學物品列入管制毒品，使不肖毒販以大陸合法販售為由，指使經濟拮据漁民鋌而走險前往載運，若該批毒品走私入境，預估可製成愷他命約430公斤，市價可達4.3億。
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