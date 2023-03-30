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影／討10萬債務 明仁會強押三峽山區毆打凌虐 警逮4嫌
竹聯幫仁堂明仁會三峽分會成員黃姓男子為追討10萬元債務，涉嫌夥同3名少年從新北市永和區強押何姓男子上車，帶至三峽山區脫衣毆打凌虐，還恐嚇不得報警，否則下場更慘，隨即將人丟包山區駕車離去。永和警方前天會同刑事局偵查第二大隊第一隊，持搜索票及拘票逮捕黃男等4嫌到案，警詢後將黃男等4人依法移送法辦。
據了解，被害人何姓男子因與竹聯幫仁堂明仁會三峽分會成員黃姓男子（19歲）有10萬元債務糾紛，去年11月底，黃男得知何男在永和區一間KTV唱歌，夥同17歲李姓少年和16歲的陳姓及王姓少年共4人，涉嫌持刀械闖入KTV包廂內，強行將何男押上賓士汽車，帶至三峽區白雞山區。
明仁會三峽分會副分會長陳姓男子涉嫌指示黃男等4人，脫光何男上衣輪流持球棒毆打凌虐，致何男遍體鱗傷，直接丟包在山區，陳、黃等人驅車離去前，還放話恐嚇不得報警，否則「見一次打一次。」
永和偵查隊事後獲悉何男遭強押上山凌虐，會同刑事局偵查第二大隊第一隊組成專案小組，報請新北地檢署檢察官羅雪舫指揮偵辦，經數月追查，前天持拘票、搜索票，兵分多路在桃園市龜山區，新北市板橋、永和、土城區，拘提黃男及同案3名少年共犯共4人到案，查扣作案聯繫用手機、開山刀、鋁棒、瓦斯槍、賓士汽車及行車紀錄器等證物。
警詢後依違反組織犯罪防制條例、少年事件處理法、恐嚇取財及傷害等罪嫌，移送新北地檢署偵辦及新北地院少年法院審理。明仁會三峽分會副分會長陳姓男子因案前天為三峽警方查獲到案，依法移送新北地檢署偵辦。
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