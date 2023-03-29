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受刑人打傷人竄逃高屏51小時落網 稱「肚子餓想吃東西」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

在屏東竹田分監服刑40歲受刑人涂俊煒，27日下午3點在屏東縣新埤鄉某檸檬園自主監外作業，因故與農場員工口角衝突，涂打傷對方後，再搶走車輛逃逸，高屏地區流竄，還發生自撞車禍棄車逃逸，接續在北高雄偷兩輛機車，逃亡51小時後今天傍晚終於落網，涂落網後稱「肚子餓想吃東西」。

高屏兩地警方組專案小組動員500人次警力調閱監視器影像分析，地毯式搜索高屏地區，據了解，涂男逃逸後，將搶來車輛27日凌晨在高雄楠梓區發生自撞車禍後，棄車逃走，隨即在附近偷走機車，高屏兩地流竄，幾乎夜晚不睡覺，往返高屏大橋、雙園大橋等。

28日凌晨涂在鳥松區偷走機車後，又騎回屏東，今清晨5點45分，將偷來機車送到機車託運行，要託運到台中沙鹿。警方經地毯式搜索後，分析監視器畫面，發現最後交通工具在屏東火車站附近的託運行，以車追人，今傍晚6點10分，趁涂男回到機車託運行時，當場將他圍捕到案。

涂男落網後稱，他肚子餓想吃東西。對於犯案動機、逃亡51小時，是否有人接應等，屏東地檢署指出，涂男涉脫逃、傷害、搶奪及竊盜等罪嫌加以釐清並為後續依法處置。

涂男（穿迷彩褲著）今天傍晚在屏東火車站前一家機車託運行落網，屏東縣警察局長蔡文峰（左一）趕往現場。圖／警方提供
涂男（穿迷彩褲著）今天傍晚在屏東火車站前一家機車託運行落網，屏東縣警察局長蔡文峰（左一）趕往現場。圖／警方提供
涂男在高雄鳥松區偷走機車後，將這輛黑色機車騎回屏東，接著將機車託運要託運到台中沙鹿。圖／警方提供
涂男在高雄鳥松區偷走機車後，將這輛黑色機車騎回屏東，接著將機車託運要託運到台中沙鹿。圖／警方提供
涂男發生自撞車禍後，丟棄汽車，在楠梓區偷機車代步逃竄。圖／警方提供
涂男發生自撞車禍後，丟棄汽車，在楠梓區偷機車代步逃竄。圖／警方提供
涂男與農場員工發生口角衝突後，搶走汽車後逃逸，還在高雄楠梓區發生自撞車禍，棄車逃走。圖／警方提供
涂男與農場員工發生口角衝突後，搶走汽車後逃逸，還在高雄楠梓區發生自撞車禍，棄車逃走。圖／警方提供
今天晚間，屏東縣警察局長蔡文峰（中）與高屏兩地警方舉行破案記者會。記者劉星君／攝影
今天晚間，屏東縣警察局長蔡文峰（中）與高屏兩地警方舉行破案記者會。記者劉星君／攝影

屏東縣 監視器 車禍

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