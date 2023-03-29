快訊

明天迎本周第二波春雨 清明連假降雨熱區出爐

新光三越叔姪之爭大逆轉 知情人士曝原因：形勢比人強

想自救手機續航力都用這招？偷偷告訴你「黃色電池」才不是救星…

屏東受刑人打傷人逃亡3天 因這輛機車落網

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東竹田分監40歲受刑人涂俊煒前天下午在屏東新埤鄉某檸檬園自主監外作業，因故與農場員工口角衝突，打傷對方後再搶走車輛逃逸，兩天來在高屏地區流竄，接續偷兩輛機車，涂今清晨5點45分將偷來機車到屏東火車站前託運，傍晚6點又折返要找回託運的機車，被眼尖的託運行員工察覺，趕緊通報警方，助攻警逮人。

涂俊煒與農場員工發生衝突後，搶走汽車後，在高屏兩地流竄，過程中還在接續偷兩輛機車，涂男今清晨6點多，將偷來黑色機車牽到屏東火車站前託運行託運，涂當時帶黑色口罩，穿黑色長褲，要將機車託運到台中沙鹿，托運時還寫下假名將「涂」改為「許」，煒改為「偉」。

高屏兩地警方追查涂行蹤，發現涂偷來機車棄置在屏東火車站附近，地毯式搜尋後，發現機車在附近託運行，下午約4點多時，到託運行調閱監視器，警方也同步約詢託運行員工製作筆錄。

傍晚6點多，涂男又折返回機車託運行詢問「車子運出去了嗎？」，託運行謝姓員工警覺性高，發現涂問的機車，就是先前警方來調閱監視器畫面的機車，趕緊通知正在做筆錄的同事，當下同事隨即跟警方說明，託運行謝姓員工冷靜跟涂男說，機車已經運送到兩百公尺附近的總公司，請他去那邊詢問。

警方早已在附近埋伏，涂男隨後快步出現在託運行總公司，當涂男走進託運行後，兩名便衣警現身當場將涂制伏，涂男當時跟警方說「我不會走了」，警方在涂男身上搜到現金等物品，隨後將涂男帶回警局偵辦。

涂男清晨與傍晚出現時，褲子從黑色長褲換成迷彩褲。偷來機車已經在今天傍晚5點出發託運到台中途中，明天會再將機車運返屏東。

屏東地檢署指出，後續將釐清涂男逃亡過程中是否有人接應等情事。

涂男被警方壓制在地。圖／讀者提供
涂男被警方壓制在地。圖／讀者提供

涂男過馬路走進託運行總公司詢問車子運出沒，隨後兩名便衣警察現身，將他包圍。記者劉星君／翻攝
涂男過馬路走進託運行總公司詢問車子運出沒，隨後兩名便衣警察現身，將他包圍。記者劉星君／翻攝

機車託運行謝姓員工察覺異狀後，趕緊通報正在跟警方做證人筆錄的同事。記者劉星君／攝影
機車託運行謝姓員工察覺異狀後，趕緊通報正在跟警方做證人筆錄的同事。記者劉星君／攝影

託運單寫上假名，當場付現金1100元託運費。記者劉星君／攝影
託運單寫上假名，當場付現金1100元託運費。記者劉星君／攝影

涂男（右一）走進託運行總公司詢問車子運出沒，隨後兩名便衣警察現身，將他包圍。記者劉星君／翻攝
涂男（右一）走進託運行總公司詢問車子運出沒，隨後兩名便衣警察現身，將他包圍。記者劉星君／翻攝

涂男（畫面中戴口罩者）今天清晨5點45分將偷來機車送到託運行要託運到台中沙鹿。記者劉星君／翻攝
涂男（畫面中戴口罩者）今天清晨5點45分將偷來機車送到託運行要託運到台中沙鹿。記者劉星君／翻攝

屏東 火車站 監視器 受刑人

延伸閱讀

屏東脫逃受刑人抓到了 警方押解調查中

監外作業被疑偷錢逃亡2天 受刑人傍晚屏東火車站前落網

屏東2大音樂品牌 4月墾丁、體育館接力開唱

屏東消防小隊長蕭翰隆打火殉職 入祀忠烈祠

相關新聞

受刑人打傷人逃亡3天 因這輛機車落網

屏東竹田分監40歲受刑人涂俊煒前天下午在屏東新埤鄉某檸檬園自主監外作業，因故與農場員工口角衝突，打傷對方後再搶走車輛逃逸...

監外作業被疑偷錢逃亡2天 受刑人傍晚屏東火車站前落網

法務部矯正署屏東監獄40歲受刑人涂俊煒，前天下午在屏東縣新埤鄉某檸檬園自主監外作業時，因故與農場員工發生口角衝突，涂男涉...

上網找「拆線」 桃檢警破獲惡質詐團 曝器官交易價碼

29歲謝姓女子誘騙國小同學從事詐騙，相邀到柬埔寨打工、辦人頭帳戶、兩度囚禁，最後認為他沒利用價值，上網找器官買家，才被龜...

影／之前害三重員警抓錯人挨告 洪姓慣竊在蘆洲被捕

洪姓男子之前被通緝，害新北市三重警方抓錯人釀成衝突，至今雙方還在打官司。洪男日前開車在蘆洲區被警方包抄攔下，同車3人先後...

影／熱炒店口角 明仁會分子糾眾開山刀砍人成重傷 宜蘭警逮13人

宜蘭20歲江姓男子疑為竹聯幫明仁會宜蘭分會成員，近期吸收大量溪南地區青少年，日前凌晨在羅東某熱炒店與人起口角，竟糾集人手...

安全帽沒戴好被警攔 毒品露餡...敗在褲子口袋那一截

新北市板橋警方日前晚間巡邏時，見一機車騎士安全帽扣環未扣，警方上前勸導時，騎士神色驚恐、言詞閃爍，警方撇見其褲子前口袋露...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦