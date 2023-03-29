屏東受刑人打傷人逃亡3天 因這輛機車落網

屏東竹田分監40歲受刑人涂俊煒前天下午在屏東新埤鄉某檸檬園自主監外作業，因故與農場員工口角衝突，打傷對方後再搶走車輛逃逸，兩天來在高屏地區流竄，接續偷兩輛機車，涂今清晨5點45分將偷來機車到屏東火車站前託運，傍晚6點又折返要找回託運的機車，被眼尖的託運行員工察覺，趕緊通報警方，助攻警逮人。

涂俊煒與農場員工發生衝突後，搶走汽車後，在高屏兩地流竄，過程中還在接續偷兩輛機車，涂男今清晨6點多，將偷來黑色機車牽到屏東火車站前託運行託運，涂當時帶黑色口罩，穿黑色長褲，要將機車託運到台中沙鹿，托運時還寫下假名將「涂」改為「許」，煒改為「偉」。

高屏兩地警方追查涂行蹤，發現涂偷來機車棄置在屏東火車站附近，地毯式搜尋後，發現機車在附近託運行，下午約4點多時，到託運行調閱監視器，警方也同步約詢託運行員工製作筆錄。

傍晚6點多，涂男又折返回機車託運行詢問「車子運出去了嗎？」，託運行謝姓員工警覺性高，發現涂問的機車，就是先前警方來調閱監視器畫面的機車，趕緊通知正在做筆錄的同事，當下同事隨即跟警方說明，託運行謝姓員工冷靜跟涂男說，機車已經運送到兩百公尺附近的總公司，請他去那邊詢問。

警方早已在附近埋伏，涂男隨後快步出現在託運行總公司，當涂男走進託運行後，兩名便衣警現身當場將涂制伏，涂男當時跟警方說「我不會走了」，警方在涂男身上搜到現金等物品，隨後將涂男帶回警局偵辦。

涂男清晨與傍晚出現時，褲子從黑色長褲換成迷彩褲。偷來機車已經在今天傍晚5點出發託運到台中途中，明天會再將機車運返屏東。

屏東地檢署指出，後續將釐清涂男逃亡過程中是否有人接應等情事。

涂男被警方壓制在地。圖／讀者提供

涂男過馬路走進託運行總公司詢問車子運出沒，隨後兩名便衣警察現身，將他包圍。記者劉星君／翻攝

機車託運行謝姓員工察覺異狀後，趕緊通報正在跟警方做證人筆錄的同事。記者劉星君／攝影

託運單寫上假名，當場付現金1100元託運費。記者劉星君／攝影

涂男（右一）走進託運行總公司詢問車子運出沒，隨後兩名便衣警察現身，將他包圍。記者劉星君／翻攝