沿海浮屍多達16具 其中有越南籍恐成國際案件

台中港離岸風機平台3月7日傳出1具男性遺體，近期海巡又接連發現台中至高雄海域共多達16具浮屍，其中2人確認越南身分，懷疑恐遭人蛇集團丟包；經查，台中離岸風機男屍身分不明，經檢方過濾大量人別雖無所獲，但已聯繫疑似其越南的家屬，全案可能衍生成國際案件。

台中港離岸風機平台3月7日發現1具男屍，現場佇立海平面、四周一片汪洋，離奇出現遺體令人困惑，風電公司確認無人失蹤非其員工，另也排除近期翻船事故；研判男子落海後奮力爬上風機平台，但身上無證件，解剖確認其胃部全空，研判飢餓、烈日曝曬致死，目前身分仍不明。

檢方調查，該名男性遺體膚色黝黑，身高約160公分，起初懷疑可能是外籍漁工，但經過濾附近海域半年、1年的翻船資料都無符合，另也再從台中港工人的名冊中逐一調查，全部都排除後才懷疑是人蛇集團丟包。

直到近日中、南部海域接連傳出發現男女浮屍，且部分遺體上還有越南籍的身分證明，台中檢方也懷疑當初離岸風機上的男屍恐怕也是遭丟包。

檢方也說，除已經透過刑事局國際科和越南警方通報，目前也有查出疑似死者的家屬，現階段已經嘗試聯繫希望協助指認身分，而台中港風機男性遺體案，因尚無犯罪嫌疑人，因此檢方仍維持「相」字案件。

檢警也懷疑，多名越南籍浮屍被沖上中南部海域，很可能是人蛇集團載運當地人企圖偷渡來台打黑工，甚至從事賣淫等，中途不明原因遭丟包落海。