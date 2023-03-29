上網找「拆線」 桃檢警破獲惡質詐團 曝柬埔寨器官交易價碼

29歲謝姓女子誘騙國小同學從事詐騙，相邀到柬埔寨打工、辦人頭帳戶、兩度囚禁，最後認為他沒利用價值，上網找器官買家，才被龜山警分局員警發現，交易時落網；桃園地檢署今偵結，依人口販運、強盜、組織犯罪等罪嫌起訴5人。

檢警調查，謝女擔任31歲陳姓男子詐騙集團下線，見國小同學「阿偉」（化）經濟及健康條件不佳、易受騙，去年8月間邀他到柬埔寨工作，但因阿偉在旅館看到相關詐騙新聞、打消念頭而失敗。

謝女不死心，和同為詐團成員的彭姓女友（28歲）合作，去年11月3日以臉書假帳號邀阿偉到新竹縣見面；兩女開車到約定地點，阿偉上車後發現上當，但因車門已遭反鎖無法逃出，被載到兩女位在新竹市住處，並被灌酒直到不省人事。

謝女隨後聯繫詐團同夥，同月7日將阿偉載去銀行辦人頭帳戶，但都被行員拒絕，只好再將他帶回竹市不明租屋處囚禁，直到9日阿偉發現門沒鎖好，逃跑並報警；謝女不滿，同月29日再帶24歲林男、24歲王男及彭女，在竹縣找到阿偉，將他拖上車拳打腳踢，並恐嚇他交出身上4950元醫藥費及健保卡，隨後帶到苗栗縣囚禁。

謝女向陳男報告後，陳回訊「留他無用」，兩人便決議將阿偉賣成「豬仔」，由謝上Telegram「偏門交流群」詢問「尋拆線（按：人體器官買家），可以盡快處理的」，正好被龜山分局網路巡邏員警發現；員警假冒中間人，以200萬價格約謝下午在永安漁港見面交易。

謝女一行人分開兩台車，由陳男先到場以無人機把風、謝女帶阿偉下車和喬裝員警面交，其餘人待命；警方傍晚出擊，在停車場將眾人一網打盡。林男開車衝撞逃逸，事後落網。