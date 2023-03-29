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影／之前害三重員警抓錯人挨告 洪姓慣竊在蘆洲被捕

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

洪姓男子之前被通緝，害新北市三重警方抓錯人釀成衝突，至今雙方還在打官司。洪男日前開車在蘆洲區被警方包抄攔下，同車3人先後被搜身翻出毒品海洛因、注射針筒、電子秤、安非他命吸食器等證物。

蘆洲警分局24日下午1時許獲報有慣竊開車進入轄區，集賢派出所警員黃俊諺調閱監視器發現目標出現，動員警員呂惟晉、何志煒、王彥翔、謝樟耀、簡晨恩，6人分乘機車趕往攔截圍捕，在蘆洲區民權路攔下該車。

員警隨後附帶搜索，在43歲洪男的背包發現電子磅秤、42歲李姓男子褲管搜出針筒，袖口找到4包海洛因重2.61公克、43歲洪姓女子的手提袋內則有安非他命吸食器和針筒，警詢後依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

另因洪男駕駛該車涉及多起夾娃娃機台零錢竊盜案，警方將擴大清查。

洪姓女子身旁的包包內有安非他命吸食器、針筒、電子秤等物。記者林昭彰／翻攝
洪姓女子身旁的包包內有安非他命吸食器、針筒、電子秤等物。記者林昭彰／翻攝
李姓男子褲管裡藏了2支海洛因注射針筒，其中1支還插在肉裡。記者林昭彰／翻攝
李姓男子褲管裡藏了2支海洛因注射針筒，其中1支還插在肉裡。記者林昭彰／翻攝
4輛警用機車包抄圍捕涉嫌多起竊案的汽車。記者林昭彰／翻攝
4輛警用機車包抄圍捕涉嫌多起竊案的汽車。記者林昭彰／翻攝

毒品 夾娃娃機

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