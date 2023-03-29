涉嫌細故糾眾砍人 宜蘭警逮13人瓦解黑幫勢力
警方今天表示，竹聯幫仁堂明仁會宜蘭分會吸收青少年入會壯大勢力，日前還在熱炒店與人衝突後，涉嫌糾眾持刀砍人，專案小組27日逮捕13人到案，瓦解黑幫勢力。
宜蘭警方指出，竹聯幫仁堂明仁會宜蘭分會江姓男子，近期大量吸收縣內青少年、中輟生等入會。23日凌晨，江男在羅東地區熱炒店與人發生口角後，涉嫌找來旗下打手助拳，當街將2名被害人毆打重傷，一度發出病危通知，行徑凶狠囂張。
警方表示，案發後，專案小組調閱監視畫面鎖定涉案人身分，27日凌晨動員百名警力，兵分11路，將13名涉案者全數查緝到案，查扣犯案用西瓜刀、開山刀、鋁棒等凶器。
警詢後，昨天依違反組織犯罪防制條例、殺人未遂、毀損罪嫌移送宜蘭地方地檢署偵辦，主嫌江男與林姓重要共犯經法院裁定收押禁見，8名涉案者交保候傳，另外3名少年裁定收容。
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