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影／熱炒店口角 明仁會分子糾眾開山刀砍人成重傷 宜蘭警逮13人
宜蘭20歲江姓男子疑為竹聯幫明仁會宜蘭分會成員，近期吸收大量溪南地區青少年，日前凌晨在羅東某熱炒店與人起口角，竟糾集人手將對方砍成重傷，一度病危。宜蘭縣警局3月27日兵分多路逮人，將13人送辦，江男與另1名林姓男子遭收押禁見。
宜蘭縣警局刑大隊長鄭偉豪表示，江男在羅東參與多起鬥毆與尋仇案件，3月23日凌晨2時許，在羅東吃熱炒時與鄰桌起衝突，召集旗下打手，開6輛車將2名被害包圍，砸毀被害汽車後，不但拳打腳踢，更是掏出開山刀將被害砍成重傷，造成氣胸、血胸、手腳斷裂等狀況，一度病危。
警方獲報後組成專案小組並報請地檢署檢察官指揮偵辦，江男等人逃到外縣市避風頭，最遠可達台南，數日後以為風頭已過紛紛北返，警方透過上千支監視器調閱，掌握江男等人行蹤，27日凌晨，上百名警員兵分11路，天未破曉便展開突擊，將13查緝到案。
警方搜出西瓜刀、開山刀、鋁棒、PC棒等凶器，以及愷他命、毒品吸食器等，依違反組織犯罪條例、刑法殺人未遂與毀損等罪嫌，移請地檢署偵辦；江男與林男遭地院收押禁見，伍姓少年3人遭裁定收容，其餘8人分別以8萬到10萬元交保。
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