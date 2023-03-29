疑人蛇丟包...中南部海域兩周驚見8浮屍 台中、台南地檢偵辦中

台中港離岸風機平台7日傳出有1具男屍，檢方相驗後至今仍身分不明，未料近期海巡又在台中至高雄沿海發現7具男女裸屍，接連8具遺體懷疑恐遭人蛇集團丟包；台中地檢署表示，已和台南地檢署聯繫，懷疑和人蛇集團有關，同時將和越南辦事處、刑事局聯繫供家屬確認身分。

台中地檢署表示，依據海巡署資訊，檢察官上周已和台南地檢署聯繫，因目前南檢相驗已有4件類似情況之遺體，有懷疑是否有人蛇集團涉嫌越南籍之偷渡及人口販運案件有關。

中檢說，檢方已和越南辦事處、刑事警察局國際科聯繫，將會協助越南家屬透過官方管道提供家屬檢體，以供法醫研究所比對確認身分。

台中離岸風機平台3月7日傳出有1具男屍，現場佇立海平面、四周一片汪洋，離奇出現遺體令人困惑，風電公司確認無人失蹤非其員工，檢方、海巡也排除是日前彰化翻船事故，而死亡男子身上無證件，沒有刺青或首飾，解剖確認其胃部全空，研判飢餓、烈日曝曬致死，目前身分仍不明。