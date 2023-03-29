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安全帽沒戴好被警攔 毒品露餡...敗在褲子口袋那一截

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

新北市板橋警方日前晚間巡邏時，見一機車騎士安全帽扣環未扣，警方上前勸導時，騎士神色驚恐、言詞閃爍，警方撇見其褲子前口袋露出夾鏈袋頭，經詢問，騎士坦承內為安非他命，遭帶返所，詢後依毒品罪送辦。

板橋派出所所長張清翔、警員鍾佳儒、郭啟綸，日前凌晨零時許巡邏行經板橋區中正路253巷口時，發現顏姓機車騎士安全帽未帶好亦無上扣環，從巷口騎出。

警方上前勸導，過程中發現該顏男（46歲）褲子前口袋露出夾鏈袋頭，於是請他自行取出，顏男見事跡敗露，坦承該袋內東西確為二級毒品安非他命，警方現場宣讀相關權利後，將顏男予以逮捕，依涉嫌毒品危害防制條例送辦。

板橋警分局長黃南山表示，依毒品危害防制條例規定，施用二級毒品者，處三年以下有期徒刑；持有二級毒品者，處二年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以下罰金，警方將持續掃蕩毒品並積極斷絕來源，以淨化社會維護治安。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方在騎士身上搜出毒品。記者李易昌／翻攝
警方在騎士身上搜出毒品。記者李易昌／翻攝
警方在騎士身上搜出毒品。記者李易昌／翻攝
警方在騎士身上搜出毒品。記者李易昌／翻攝
警方在騎士身上搜出毒品。記者李易昌／翻攝
警方在騎士身上搜出毒品。記者李易昌／翻攝
警方在騎士身上搜出毒品。記者李易昌／翻攝
警方在騎士身上搜出毒品。記者李易昌／翻攝

毒品 安全帽

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