聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／高速行經路檢點濃濃K味 心虛男動作大掉出毒品遭法辦
郭姓男子3月24日駕車高速行經北市保安警察大隊路檢點，警方攔下郭男車輛盤查，立刻聞到濃濃K味，請郭男下車配合核對身分，郭男因動作太大，一包愷他命直接掉出口袋，全案依毒品防制條例偵辦。
「開慢點開慢點！」保大指出，3月24日凌晨2時許，員警在內湖區堤頂大道與新湖二路口執行路檢勤務時，郭男高速行經，立即攔下盤查，車上明顯有愷他命味道，經郭男同意下車配合，自行拿出口袋物品，但假使朋友車輛的郭男因動作過大且心虛，從口袋直接掉出1包愷他命，遭警方逮捕送辦。
北市保大強調，近期各種新興毒品叢生，為有效打擊不法，將持續蒐整治安熱區熱點資料，針對「鎖定區域」加強巡邏、路檢，積極預防及打擊犯罪。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言