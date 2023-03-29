影／高速行經路檢點濃濃K味 心虛男動作大掉出毒品遭法辦

郭姓男子3月24日駕車高速行經北市保安警察大隊路檢點，警方攔下郭男車輛盤查，立刻聞到濃濃K味，請郭男下車配合核對身分，郭男因動作太大，一包愷他命直接掉出口袋，全案依毒品防制條例偵辦。

「開慢點開慢點！」保大指出，3月24日凌晨2時許，員警在內湖區堤頂大道與新湖二路口執行路檢勤務時，郭男高速行經，立即攔下盤查，車上明顯有愷他命味道，經郭男同意下車配合，自行拿出口袋物品，但假使朋友車輛的郭男因動作過大且心虛，從口袋直接掉出1包愷他命，遭警方逮捕送辦。