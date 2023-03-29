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影／與人爭執亮槍 基警制伏 在他家又搜出2把槍和子彈

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市王姓男子昨晚與人發生爭執，涉嫌亮槍威嚇對方。警方獲報到場，將他壓制在地，隨後到他的家中搜索，又查獲2把改造手槍和1批子彈。3把手槍經鑑驗，王家查獲的其中1把具殺傷力。王嫌拒絕夜間偵詢遭拘留。警方今早再製作筆錄，釐清案情。

基隆警三分局今早表示，百福派出所昨晚6點半左右接獲報案，轄區內有人在街頭爭執，有人掏槍。百福派出所長羅軒偉率員趕往現場，看到年約40歲王男持槍，趁機將他撲倒並制伏。

王男稱只擁有這把改造手槍，員警徵得他同意後，前往在附近的王家搜索，又查獲2把改造手槍、槍管和子彈成品、半成品共50多顆，並有一批疑似改造工具。

王男承認持有槍彈，但拒絕在夜間接受偵詢。警方將他送往拘留室留置，今天上午再製作筆錄，調查改造工具、改造技術來源，以及是否有販賣等案情。警詢完成後，將依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警察局長張樹德說，警方執行「系統性掃黑」，作法是「溯源、刨根、斷金流」，除嚴辦黑幫、掃毒，並全力查辦非法槍械、改造槍械場所，將不法暴力集團連根刨起，並規清除隱性犯罪因子，確保治安。

基隆市王姓男子涉嫌持有槍械，昨晚被捕。王男拒絕夜間偵詢，警方今早再製作筆錄釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市王姓男子涉嫌持有槍械，昨晚被捕。王男拒絕夜間偵詢，警方今早再製作筆錄釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市王姓男子涉嫌持有槍械，昨晚被捕，警方另在王家查獲其他槍彈。王男拒絕夜間偵詢，警方今早再製作筆錄釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市王姓男子涉嫌持有槍械，昨晚被捕，警方另在王家查獲其他槍彈。王男拒絕夜間偵詢，警方今早再製作筆錄釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市王姓男子涉嫌持有槍械，昨晚被捕，警方另在王家查獲其他槍彈。王男拒絕夜間偵詢，警方今早再製作筆錄釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市王姓男子涉嫌持有槍械，昨晚被捕，警方另在王家查獲其他槍彈。王男拒絕夜間偵詢，警方今早再製作筆錄釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市王姓男子涉嫌持有槍械，昨晚被捕，警方另在王家查獲其他槍彈。王男拒絕夜間偵詢，警方今早再製作筆錄釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市王姓男子涉嫌持有槍械，昨晚被捕，警方另在王家查獲其他槍彈。王男拒絕夜間偵詢，警方今早再製作筆錄釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市王姓男子涉嫌持有槍械，昨晚被捕。王男拒絕夜間偵詢，警方今早再製作筆錄釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市王姓男子涉嫌持有槍械，昨晚被捕。王男拒絕夜間偵詢，警方今早再製作筆錄釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝

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