不堪長期家暴趁夫熟睡殺了他 六旬婦被起訴殺人罪

63歲季姓婦人去年11月30日趁丈夫熟睡之際將他殺死，犯後她向警方自首，供稱受不了長期家暴才會殺夫，新北地檢署今依殺人罪起訴。

據了解，季婦與范男結婚將近40年，曾經共同經營燒臘店，近年結束營業退休，他們的一對子女均超過30歲各自成家，剩下夫妻倆同住一個屋簷下。季婦聲稱丈夫長期酗酒，酒後就會對她出言辱罵或動粗。

子女透露，曾多次勸母親離開這個家，但她卻總是擔心家醜外揚讓子女在親家沒面子，案發前一個月季婦有聲請保護令，未料案發前一晚夫妻又發生衝突，季婦心灰意冷，趁丈夫酒醉熟睡之後，分別持菜刀、木棒及水果刀刺傷丈夫心臟、左肺、肝臟、臉部、頭部等多處，造成丈夫大量出血。

季妻行凶後1個多小時，確認丈夫沒有生命徵象，才打電話報警自首。新北地檢署今天偵結，依殺人罪起訴季婦，是新北院第二件適用國民法官法案件。

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