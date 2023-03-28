昨天才被恐嚇放炸彈 清大又接獲隨機開槍射殺學生恐嚇
國立清華大學昨天下午接獲通報，有不明人士宣稱在校內某處男廁所放置一枚遙控炸彈，所幸虛驚一場，今天又有不明人士寄訊息給校方，對方強調已備妥槍枝，準備在下午四點潛入清大衝入學生教室隨機射殺學生；轄區警方獲報後立刻與校方聯繫，同時配合校方於校內地毯式搜尋有無可疑，並加強巡邏，並未發現異狀。
該不明人士指出，他會備妥槍枝，準備在下午四點潛入清大衝入學生教室隨機射殺學生，其同伴會在TIK TOK同步直播這一個偉大盛況。
警局表示，依郵件信箱位址、電話號碼及恐嚇內容進一步分析，與近期透過網路言論恐嚇手法針對旅遊運輸系統，以惡作劇方式意圖造成乘客恐慌的特定歹徒有一定雷同度，不排除為同一人所為，已報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，依法究處。
新竹市警察局呼籲，切勿心存僥倖，透過網路任意散布恐嚇公眾安全言論，任何危害公共安全犯罪行為，警方將全力追查，依法究辦，積極維護地方治安。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言