自知吸毒讓家人丟臉 桃園男子戒不掉害弟妹也染惡習

桃園一名謝姓男子吸食安非他命多年，自知用毒讓家人丟臉，也把生活搞得亂七八糟，但始終戒不掉，結果他的弟弟為替罹病女友減輕疼痛偷用，三人都沾染惡習，還因此吃官司；謝男因為弟弟偷拿他的安非他命，被控轉讓毒品罪，但他否認，經桃園地院審理，今天才獲無罪。

檢警調查，謝男與弟弟分住桃園某社區大樓2、3樓，因平時常有往來，謝男住的2樓大門幾乎不鎖，所以讓弟弟有機會進屋尋找毒品。

偵訊時，謝男被控轉讓二級毒品安非他命給弟弟吸食，但他矢口否認，強調弟弟是趁他不在家的時候偷拿，即使在家，也不會讓弟弟使用。謝男辯稱，安非他命很貴，不可能給別人吸，而且他吸毒已經把生活搞得亂七八糟，也讓家人覺得很丟臉，不可能再拖弟弟下水。

法院調查，檢警認定謝男涉嫌轉讓毒品的依據是謝男弟弟供稱曾在謝男房間吸毒，而起初吸食的原因是女友罹病，為了減輕其疼痛，才陪著對方一起施用，前後大概6、7次。但後來，謝男弟弟在審理時翻供，供稱毒品是趁謝男不在家時翻找搜出，謝男並不知情，讓案情有所轉折。