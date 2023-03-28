殺狒獵人千字聲明喊冤 六福村再度回擊：聽到槍聲才進入

林姓獵人今中午發出千字聲明喊冤，強調桃園市府農業局知情、是聽命開槍，並還原事發經過稱有位六福村的年輕工作人員拿木頭給他朝狒狒丟，狒狒突然吼叫要往屋頂爬出，但現場已無麻醉針，該名六福村年輕工作人員隨即下令「你就開槍啦！」；對此六福村回擊「將蒐證、保留法律追溯權」。

六福村對於獵人的說法再次回應，稱六福村的員工是在現場聽到槍聲後，才進入狒狒躲藏區域，並無六福村員工對獵人提出同意開槍的指示，因此對於獵人方面的說法，六福村強調「與事實不符者，本園區將蒐證，並保留法律追溯權。」

據林姓獵人說法，事發現場有桃園市府農業局的人員以及六福村的獸醫等等，但他們都是穿便服，不知道誰是誰「我有告知對方我是在林務局這邊做外來種移除的人，也有告知對方我們使用的是自製獵槍，一開下去可能就沒辦法了，這我都有說。」

獵人稱桃園市府農業局絕對知情，因除了表明獵人身分，獵人駕駛的車上還有標示，是林務局委派移除外來種的獵人。

林姓獵人描述當時事發經過，狒狒被趕去民宅後，現場民宅內陰暗，因他的槍上面有槍燈，就把槍燈打開看，然後不確定是不是狒狒，有位六福村的年輕人就拿木頭給他，他隨拿木頭丟狒狒，但狒狒沒反應，就用燈多照了一下，狒狒突然吼叫，一下子跳上屋頂那邊，準備往上爬，要鑽出洞。