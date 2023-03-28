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男騎士遇紅燈越線 南警攔查抓到通緝犯還攜毒

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

陳姓男通緝犯騎機車紅燈越線，被台南員警攔查發現法辦。記者黃宣翰／翻攝
陳姓男通緝犯騎機車紅燈越線，被台南員警攔查發現法辦。記者黃宣翰／翻攝

40歲陳姓男子今天凌晨1點多騎機車行經台南市北區成功路，遇紅燈越線停車，巡邏員警上前攔查取締，意外查出涉竊盜案遭台南地檢署通緝，由於他還涉嫌持有安非他命，警詢後陳竊盜通緝解送南檢歸案，並依違反毒品危害防制條例罪嫌法辦。

今天凌晨1點多，台南市警五分局立人派出所所長陳俞宏，率警員吳亨利在成功路執行巡邏勤務，發現一名騎士紅燈越線，便上前攔查取締。男騎士一下車面露忐忑、神色緊張，卻又故作鎮定打電話問家人身分證號碼， 還不斷更正出生年分，陳所長發現機車騎士身分可疑，深入查詢身分資料。

警方查證相關資料後，發現陳姓男子是一名竊盜通緝犯，今年3月6日被台南地檢署發布通緝，陳並主動交付身上及放置在機車置物箱內的安非他命3包5.23公克及毒品吸食器，全案依竊盜通緝解送南檢歸案，及違反毒品危害防制條例罪嫌法辦。據了解，陳表示安非他命是自己吸食使用。

台南市警五分局長陳宇桓說，警方將持續加強深夜及凌晨治安重點路段，加強巡邏盤查，有效維護轄區治安。

通緝 台南 竊盜

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