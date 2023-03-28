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影／砂畫改變人生 販毒入獄學畫成大師 戒菸髒話都不罵

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

砂畫藝術家朱國富國中就輟學，19歲涉入萬華賭場，後因販毒入獄服刑18年。服刑期間家人離世、失去經濟來源，為習一技之長投入砂畫世界後，開創更細膩的砂畫創作，出獄後成為砂畫老師，他直言砂畫改變了他，讓他戒菸、戒罵髒話、心靈更平靜。

朱國昌本月27日起至4月17日，在台東生活美學館舉辦「砂風景」特展，參觀者對於砂畫藝術家朱國富的創作、細膩描繪，及色彩繽紛的砂畫極為讚嘆，看見朱創作的「炸寒單」砂畫，創作如以鏡取像、立體層次分明，更是驚豔不已。

56歲朱國富說，雖然自幼喜愛塗鴉，其實不太會繪畫、也從不知道有什麼畫圖天份，但服刑期間家人都過世了，在泰源技訓所所學習時發現，學員將砂畫當成消遣，但得知創作砂畫販售所得高，他為了多賺錢才決定嘗試，沒想到進入砂畫世界後，像走火入魔似的沉醉在創作中。

「感謝幫助我的朋友們！」他說才出獄2個月，獄方認為他的工夫足以教課，就找他回去教畫，這讓他生活有了基礎收入，更全心投入砂畫創作、研究砂畫色彩調配。

他說，創作多年不僅提升個人技巧，為讓作品生動，還要到場拍照、真實感受現場氛圍，像歷時半年創作的「炸寒單」，為讓作品更立體，他也到場踩炮屑、看炸射光影，才發現可透過炮屑上腳印，讓地面炮屑有深度、更立體。

他說，砂畫創作不僅改變了他的生活、人生，也改變了他的個性，過去他的行情比較爆烈，心情不好、動不動就想要給人「ㄎㄚˋ」下去，又抽菸又罵髒話，而學習砂畫之後，他的個性更柔軟，也戒掉了菸癮，現在聽別人罵髒話都覺得不舒服，真的讓他的人生翻轉、改變。

朱國富(左)感謝台東生活美學館館長江愚支持，提供場地辦畫展。記者卜敏正／攝影
朱國富(左)感謝台東生活美學館館長江愚支持，提供場地辦畫展。記者卜敏正／攝影
砂畫藝術家朱國富的砂畫創作細膩，色彩繽紛讓觀者讚嘆。記者卜敏正／攝影
砂畫藝術家朱國富的砂畫創作細膩，色彩繽紛讓觀者讚嘆。記者卜敏正／攝影
朱國富的砂畫炸寒單創作期達半年，作品細膩、如以鏡取像、立體層次分明。記者卜敏正／攝影
朱國富的砂畫炸寒單創作期達半年，作品細膩、如以鏡取像、立體層次分明。記者卜敏正／攝影
朱國富的砂畫作品細膩、如以鏡取像、立體層次分明。記者卜敏正／攝影
朱國富的砂畫作品細膩、如以鏡取像、立體層次分明。記者卜敏正／攝影

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