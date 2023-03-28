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查緝量創新高 台高檢毒情報告：二級毒品用最多 大麻成隱患

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台高檢今天上午召開年度「毒品情勢分析及警示發布記者會」，針對去年國內毒品案件統計數據進行趨势研判，台高檢毒品專責檢察官林秀敏指出，去年毒品查緝量9916.4公斤創歷年新高，其中42.7%為第四级毒品且主要為先驅原料；施用第二级毒品人數最多，達2萬7836人，並針對大麻提出示警。

林秀敏表示，去年各级毒品施用人數共4萬2418人，其中以施用第二级毒品2萬7836人最多，其中又以二級毒品大麻的竄起令人憂心，經分析大麻具有市場需求增加、施用黑數較高、具危害性等隱憂，因此需要全面壓制。

衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊鴻指出，近年來部分人士在推動大麻合法化，但大麻絕非支持者講的那麼簡單，施用後一樣會成癮，有戒斷症狀，施用過程中容易被摻入添加物，以及出現精神症狀，甚至暴力行為，開車上路的風險更不亞於酒駕。

刑事局毒品查緝中心股長洪培倫表示，大麻已成為國內主要施用毒品種類，且大麻施用人口為教育程度較高，或具有國外生活經驗者，較不容易為警查緝，因此存在大量犯罪黑數。

台高檢表示，大麻已是全球最廣泛濫用的物質，國內現有少數支持大麻合法化的聲浪，恐使國人對其產生誤解而造成蔓延，因此台高檢會將大麻列為首要打擊目標，由警政署訂定查獲大麻獎勵，鼓勵警方積極查缉大麻。

同時，台高檢也提醒，大麻屬法定毒品二級毒品，無論製造、運輸、販賣、栽種、轉讓、持有或施用均構成犯罪，且如大麻油、大麻膏、大麻軟糖、大麻餅乾等相關製品，只要含THC成分達10ppm，即視同二級毒品，國人只要透過網購、快遞寄送，或自國外攜带大麻相關製品都將觸法。

台高檢今召開年度「毒品情勢分析及警示發布記者會」，由毒品專責檢察官林秀敏針對去年國內毒品案件統計數據進行趨势研判。記者蔣永佑／攝影
台高檢今召開年度「毒品情勢分析及警示發布記者會」，由毒品專責檢察官林秀敏針對去年國內毒品案件統計數據進行趨势研判。記者蔣永佑／攝影

大麻 毒品 司法

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