查緝量創新高 台高檢毒情報告：二級毒品用最多 大麻成隱患
台高檢今天上午召開年度「毒品情勢分析及警示發布記者會」，針對去年國內毒品案件統計數據進行趨势研判，台高檢毒品專責檢察官林秀敏指出，去年毒品查緝量9916.4公斤創歷年新高，其中42.7%為第四级毒品且主要為先驅原料；施用第二级毒品人數最多，達2萬7836人，並針對大麻提出示警。
林秀敏表示，去年各级毒品施用人數共4萬2418人，其中以施用第二级毒品2萬7836人最多，其中又以二級毒品大麻的竄起令人憂心，經分析大麻具有市場需求增加、施用黑數較高、具危害性等隱憂，因此需要全面壓制。
衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊鴻指出，近年來部分人士在推動大麻合法化，但大麻絕非支持者講的那麼簡單，施用後一樣會成癮，有戒斷症狀，施用過程中容易被摻入添加物，以及出現精神症狀，甚至暴力行為，開車上路的風險更不亞於酒駕。
刑事局毒品查緝中心股長洪培倫表示，大麻已成為國內主要施用毒品種類，且大麻施用人口為教育程度較高，或具有國外生活經驗者，較不容易為警查緝，因此存在大量犯罪黑數。
台高檢表示，大麻已是全球最廣泛濫用的物質，國內現有少數支持大麻合法化的聲浪，恐使國人對其產生誤解而造成蔓延，因此台高檢會將大麻列為首要打擊目標，由警政署訂定查獲大麻獎勵，鼓勵警方積極查缉大麻。
同時，台高檢也提醒，大麻屬法定毒品二級毒品，無論製造、運輸、販賣、栽種、轉讓、持有或施用均構成犯罪，且如大麻油、大麻膏、大麻軟糖、大麻餅乾等相關製品，只要含THC成分達10ppm，即視同二級毒品，國人只要透過網購、快遞寄送，或自國外攜带大麻相關製品都將觸法。
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