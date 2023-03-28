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影／椅墊散布不明白粉 駕駛自刮證清白...試劑反應讓他囧了

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

新北市蘆洲一名謝姓男子日前晚間7時許，違規臨停超商提款，正執行巡邏的保大警靠近欲盤查時，發現車內前座椅墊散布不明白色粉末，謝男當時為自清還自刮白粉予警檢驗，結果一驗毒品反應，謝男罪證確鑿，當場被逮。

新北保大第二中隊警員在蘆洲區巡邏時，發現謝男（44歲）的車違停在民族路超商前，正要上前尋找駕駛時，正好走出超商的謝男也看見警方，警方也察覺謝男一瞬間出現的忐忑。

謝男惴惴不安的走至車旁，警方趨前欲探查時，也看見前座椅墊都散布白粉，警方機警詢問，謝男雖面露慌張仍主動拿著警方提供的棉花棒，刮除不明白粉給予檢驗，這下可好了，白粉呈現海洛因陽性反應。

謝男自知躲不過，主動掏出長褲口袋內的海洛因5包（重4.08公克）、安非他命6包（重25.31公克）以及放在隨身背包中的餅乾罐內藏1組毒品吸食器（經檢驗呈毒品安非他命反應），全案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦，後續將再追查溯源。

警方呼籲民眾應遠離毒品，施用毒品傷財又傷身，勿再沉迷毒品，且吸毒一時、毒害終生，切勿以身試毒；另民眾如有發現可疑或不法情事，請立即向警察機關反映，共同維護社會治安，以保障大家的生命財產安全。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

餅乾罐內藏毒品吸食器。記者李易昌／翻攝
餅乾罐內藏毒品吸食器。記者李易昌／翻攝
餅乾罐內藏毒品吸食器、毒品。記者李易昌／翻攝
餅乾罐內藏毒品吸食器、毒品。記者李易昌／翻攝
餅乾罐內藏毒品吸食器、毒品。記者李易昌／翻攝
餅乾罐內藏毒品吸食器、毒品。記者李易昌／翻攝
餅乾罐內藏毒品吸食器、毒品。記者李易昌／翻攝
餅乾罐內藏毒品吸食器、毒品。記者李易昌／翻攝
餅乾罐內藏毒品吸食器、毒品。記者李易昌／翻攝
餅乾罐內藏毒品吸食器、毒品。記者李易昌／翻攝

毒品 超商

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