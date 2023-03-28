影／竹聯高調春酒掃到天道盟 警破宜陽會暴力討債逮3人

竹聯幫明仁會近日因在五星級酒店高調辦理春酒，引發社會議論，警政署指示各地警局展開掃黑行動，刑事局在去年底獲報，天道盟宜陽會丁姓幹部涉嫌與旗下小弟，在去年間不法囚禁被害人強取財物，更在新北地區販售毒品，戕害國人，刑事局去年底獲報後，近日收網帶回丁等3人，檢方訊後聲押2人獲准。

刑事局電偵大隊第二隊去年底偵辦一起詐騙案時，發現天道盟宜陽會丁姓幹部（33歲）涉嫌妨害自由、傷害、恐嚇取財、販毒等不法犯行，經報請新北地方檢察署檢察官陳漢章指揮後，與新北市永和警分局成立專案小組偵辦。

經調查發現，丁男發現林姓小弟（44歲）家中聘請的林姓幫傭好欺，先在去年2月間，以幫傭行竊家中物品為由，私行拘禁，還利用電擊棒施暴，強搶幫傭的金戒指、現金2萬多元等財物，還把幫傭打成遍體鱗傷，甚至強逼幫傭吸食安非他命，要讓幫傭上癮以遂未來不法犯行的指示。

專案小組調查發現，丁男等人還在新北地區販售毒品，從事不法犯行，全案經蒐證完備後，將丁提報為治平對象，本月初趁丁在新北市三重區下車抽菸時，出動大批警員搜索抓人，查獲現金40萬元、手機、道具槍，海洛因、大麻、K他命等市價數萬元的贓證物。

全案警詢後依組織犯罪、強盜、恐嚇、傷害、毒品等罪，移送新北地檢署偵辦，其中丁、林遭檢方聲押獲准，黃姓共犯（30歲）則因有案遭判決確定，發監執行。