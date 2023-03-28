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偷汐止宮廟香油錢金牌 得手兩天落網 追回36萬

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

黃姓男子日前半夜潛入新北市汐止區宮廟偷香油錢及金牌，得手兩天在瑞芳區為汐止警方查獲，追回36萬元贓款及黃男以贓款購買的刮刮樂彩券也一併查扣。警方追查出黃男還涉及大台北地區及宜蘭等地多間宮廟遭竊案，檢方訊後聲押獲准。

汐止警分局汐止派出所本月14日上午接獲汐止區勤進路聖德宮報案廟內財物遭竊，宮廟人員表示，當天上午7時許巡視宮廟時發現辦公室放置貴重物品抽屜遭人破壞並撬開，抽屜內)65萬餘元香油錢及金牌遭竊，估計損失約68萬元。

警方專案小組勘察周邊畫面追查，發現犯嫌疑與3月12日清晨侵入汐止區北峰寺意圖行竊的竊嫌為同一人，所幸該廟寺僅香油錢箱及門窗遭破壞，無實際物品遭竊。

警方查出竊嫌得手後駕駛其汽車逃逸，以車追人，鎖定設鎮籍瑞芳區黃姓男子（56歲）涉有重嫌，本月15日報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦，持拘票及搜索票於16日下午4時，在瑞芳區中正路停車場內，趁黃男前往取車時逮人，當場起獲贓款36萬4900元、犯案用鴨舌帽1頂、面額500元刮刮樂16張與彩券7張等贓物及一字螺絲起子犯案工具。

警方追查出黃嫌男於大台北地區至宜蘭一帶，還涉及多起宮廟竊盜案件，警詢後將黃男依加重竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦，檢方訊後去院聲押獲准。

汐止警分局長黃國政表示，轄內連續發生兩起宮廟遭竊案警方十分重視，短短兩日內即將犯嫌逮捕歸案，追回半數以上贓款，並建請地檢署聲押犯嫌獲准，呼籲宵小切勿心存僥倖，警方必將不法分子繩之以法，以維護市民安心居住環境。

黃姓男子日前半夜潛入新北市汐止區宮廟偷香油錢及金牌，得手兩天在瑞芳區為汐止警方查獲，追回36萬元贓款及黃男以贓款購買的刮刮樂彩券也一併查扣。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子日前半夜潛入新北市汐止區宮廟偷香油錢及金牌，得手兩天在瑞芳區為汐止警方查獲，追回36萬元贓款及黃男以贓款購買的刮刮樂彩券也一併查扣。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子日前半夜潛入新北市汐止區宮廟偷香油錢及金牌，得手兩天在瑞芳區為汐止警方查獲，追回36萬元贓款及黃男以贓款購買的刮刮樂彩券也一併查扣。記者王長鼎／翻攝
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黃姓男子日前半夜潛入新北市汐止區宮廟偷香油錢及金牌，得手兩天在瑞芳區為汐止警方查獲，追回36萬元贓款及黃男以贓款購買的刮刮樂彩券也一併查扣。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子日前半夜潛入新北市汐止區宮廟偷香油錢及金牌，得手兩天在瑞芳區為汐止警方查獲，追回36萬元贓款及黃男以贓款購買的刮刮樂彩券也一併查扣。記者王長鼎／翻攝
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黃姓男子日前半夜潛入新北市汐止區宮廟偷香油錢及金牌，得手兩天在瑞芳區為汐止警方查獲，追回36萬元贓款及黃男以贓款購買的刮刮樂彩券也一併查扣。記者王長鼎／翻攝

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