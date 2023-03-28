武廟香客口角 她氣到抬下8神像碰壞法器 警逮送法辦

30歲陳姓女子昨天到台南市中西區台灣祀典武廟，與其他香客發生口角嫌隙，一時情緒失控，涉嫌竟將廟內供奉8尊神像逐一自供壇上搬到地面置放，過程中造成王天君神像持有法器金鞭受損斷裂，廟方報警提告，警詢後依毀損罪嫌法辦陳女。

台南市警二分局民權所員警，昨天下午2點多接獲台灣祀典武廟人員來電，稱有女子將神壇上神像徒手搬抬至地面，造成神像受損，請警方前來處理。

員警迅速趕赴武廟現場，將準備騎乘機車離開陳姓女子(高雄市人)攔下。警方查出，她昨天下午騎乘機車前來武廟，期間因與其他香客發生口角嫌隙，一時情緒失控，竟將武廟內供奉註生娘娘、福德正神、王天君等8尊神像逐一自供壇上搬抬到地面置放。搬抬過程並造成王天君神像持有法器金鞭受損斷裂。

武廟代表人員對她提出毀損告訴，陳女當場被依涉嫌毀損罪嫌帶回調查，神像受損情形也將委請專人鑑價後提出請求賠償。