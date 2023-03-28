背9條通緝賣存摺、涉毒品案 他逃亡1年敗給酒駕臨檢

51歲李姓男子身背詐欺、毒品及洗錢等9項罪嫌，被全台9所地檢署通緝，足跡遍布全台北、中、南、東，逃亡時間將近1年，日前與友人一同外出，李男坐在副駕駛座，在嘉義縣台61線聯絡道路巧遇警方酒駕臨檢，被眼尖員警查獲，移送嘉義地檢署，難逃法律制裁。

李男表示，他長期在外工作，已很長時間沒有回家，沒有收到地檢署的到案說明文件，不知道自己正在被通緝。

據了解，李男是典型賣存摺的通緝犯，被橋頭、花蓮、桃園、新竹、士林、彰化地檢署列為詐欺通緝，也因毒品及洗錢行為，分別被桃園及新北地檢署通緝，涉案地點遍及全台，北、中、南、東部都有李男足跡，雖未被嘉義地檢署通緝，最終卻在嘉義落網。