台中北屯街頭10人亂鬥 警快打18人到場壓制查獲1槍12彈

台中市北屯區崇德路、文心路口在今天凌晨4時許，傳出有10人街頭爭執、毆打，警方出動快打部隊到場，其中有3人受傷送醫，經查，雙方是因酒後起衝突，才會在街頭爭執，警方在場查獲用來鬥毆的器械，以及一把疑似改造手槍、子彈12發，全案警詢後將依聚眾鬥毆、槍砲﹑傷害等罪方向偵辦。

第五警分局在今天凌晨4時許獲報，北屯區崇德路、文心路口發生一起聚眾滋事案件，分局啟動快打9網18警員到場，將現場雙方10名滋事人員壓制、逮捕，其中有3名傷者送醫。

初步了解，雙方是因酒後反目起爭執，在街上起衝突，警方到場後，將雙方人馬隔離、強力壓制，查扣涉案劉男（48歲）及劉男（44歲）攜帶使用器械2把，另在2人身上查獲一把疑似改造手槍、子彈12發。

警方將調閱周邊監視器，以釐清案情經過、涉案人，另將查扣槍械送鑑識檢驗殺傷力，全案將依槍砲、聚眾鬥毆等罪方向偵辦。