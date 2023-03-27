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屏東受刑人打傷農場員工奪車脫逃 特徵身形瘦小、耳朵醒目
屏東看守所收容人40歲涂俊煒今下午4點半左右於屏東潮州某農場進行「自主監外作業」時，涂男因不明原因與農場員工起口角衝突，將農場員工打傷後開車逃逸，刑事局已緊急發布查緝專案，全台各警政單位展開追捕。
據了解，涂男因犯10多起竊盜案，遭法院判入監服刑6年2月，涂男平時表現、考核皆無異常，每天正常早上8點到農場工作，下午5點回到看守所報到，不料屏監竹田分監於下午3點48分接獲農場老闆通知，指涂男打傷員工後，開著對方的車子就逃跑。
屏東地檢署於今下午5點40分左右接獲監所通報，於6點30分左右進行相關查證程序後發布通緝，並指示屏東縣警局、刑警大隊、潮州分局、刑事局等全力追緝中。刑事局也公布男子照片，指他身形瘦小，耳朵較醒目等特徵，提醒警方查緝時注意自身安全，呼籲民眾如有發現請聯繫警方。
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