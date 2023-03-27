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交保回警局還車錢 持毒男留言感謝暖警

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

黃姓男子持毒遭逮，卻沒錢支付計程車資，員警為其代墊費用並勸說黃男改過自新，依法送辦後經檢方複訊交保，黃男有感員警關懷，讓他轉念，又返回警局返還車資，留言感謝員警勸導，承諾日後積極努力面對自己的人生。

警方表示，台北市大安分局警備隊員警日前晚間在辛亥路、建國南路口執行路檢時，發現計程車乘客45歲黃男神情怪異，經詢問盤查，在黃男身上查獲毒品果汁包9包、新興毒品「梅錠」6顆，當場依法逮捕黃男。

員警準備將黃男帶返偵詢時，發現黃男身無分文，無法支付乘車車資，便自掏腰包代墊200元，並勸說黃男珍惜生命、遠離毒品、改過自新。

經台北地檢署複訊交保，黃男感念員警在他低潮時伸出援手，3月22日又返回大安分局警備隊，返還現金200元，並留下紙條感謝員警。

黃男留言提及，他本來因心情低落，有準備服下毒品及酒精尋短，謝謝3位員警的出現，日後他將努力面對自己人生。對此，承辦員警則認為，原來在查緝犯罪的同時，也能幫助他人，非常有成就感。

警方呼籲，民眾切勿持有違法物品，以身試法，警方定將持續查緝各類犯罪，同時盼望民眾遇有情緒問題，應尋求協助，輕生不能解決問題，還會給親友留下遺憾。

經詢問盤查，員警在黃男身上查獲毒品果汁包9包、新興毒品「梅錠」6顆，當場依法逮捕黃男。記者李隆揆／翻攝
經詢問盤查，員警在黃男身上查獲毒品果汁包9包、新興毒品「梅錠」6顆，當場依法逮捕黃男。記者李隆揆／翻攝
經詢問盤查，員警在黃男身上查獲毒品果汁包9包、新興毒品「梅錠」6顆，當場依法逮捕黃男。記者李隆揆／翻攝
經詢問盤查，員警在黃男身上查獲毒品果汁包9包、新興毒品「梅錠」6顆，當場依法逮捕黃男。記者李隆揆／翻攝
黃男留言提及，他本來因心情低落，準備服下毒品及酒精，最後輕生，謝謝3位員警的出現，日後他將努力面對自己人生。記者李隆揆／翻攝
黃男留言提及，他本來因心情低落，準備服下毒品及酒精，最後輕生，謝謝3位員警的出現，日後他將努力面對自己人生。記者李隆揆／翻攝

毒品 計程車

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