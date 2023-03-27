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王文宗涉學甲槍擊案遭押 台南藍綠黨團互批

中央社／ 台南27日電

台南市學甲慈濟宮董事長王文宗涉及學甲88槍槍擊案25日遭收押，藍綠陣營今天互批。市議會國民黨團指綠營急著找戰犯，以利黨主席賴清德競選總統；民進黨團則表示，國民黨做賊喊抓賊，應向市民道歉。

台南市議會國民黨團今天發布新聞稿指出，為了賴清德競選總統，民進黨急著找戰犯，全推給與藍綠友好的王文宗，但全民都知道，學甲88槍槍擊案肇因於前民進黨中執委郭再欽介入太陽光電，龐大黑金利益分贓不均。

國民黨團表示，外界紛傳黑金介入民進黨的總統、立委、市長、議員和正副議長選舉，如今台南市議長邱莉莉、副議長林志展已被起訴，王文宗涉及槍擊案，綠營卻甩鍋藍營，豈非此地無銀三百兩。

國民黨團成員說，在民進黨中央與地方支持核准下，郭再欽才能介入太陽光電，再用來支持總統大選等選舉；民進黨吃相難看，不要都推到王文宗頭上，甩鍋給藍營，若王文宗與藍營關係密切，又是88槍槍擊案藏鏡人，前台南市議員謝龍介早當選台南市長。

民進黨團則表示，國民黨重要地方樁腳人物王文宗，涉嫌參與學甲88槍槍擊案而遭收押，引起外界討論，也讓交往密切的前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、謝龍介等人紛紛左閃右避，不顧往日情誼，決心切割，令人懷疑此案是否就是國民黨做賊喊抓賊，在台南市長選前兩週影響投票結果。

民進黨團表示，王文宗是國民黨在地方重要樁腳及金主，並非謝龍介推說的藍綠都有接觸，如今也斷不掉台南市民對國民黨就是黑金的看法，國民黨應向台南市民說清楚講明白。

民進黨團成員說，國民黨選前操作槍擊案影響地方選情，台南市民是最大受害者，若國民黨真的知悉案情，應儘速通報檢調，且說明和王文宗的關係，向台南市民道歉，以昭公信。

台南地檢署持續偵辦台南學甲88槍槍擊案，拘提企圖出境的「幕後指使者」、在中國窩藏「紅龜」洪政軍的前學甲鎮民代表會主席王文宗，25日訊後向台南地方法院聲押禁見獲准。

王文宗是台南市學甲區知名人士，目前是學甲大廟慈濟宮董事長，在學甲虱目魚和中國契作期間，王文宗是雙方主要窗口。

國民黨 王文宗

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