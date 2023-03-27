2月才剛出獄 鶯歌男家中又被搜出283包「幸運大吉」毒咖啡

三峽警方昨天持搜索票在鄭姓男子家中，搜出283包毒咖啡、FM2及大麻煙油等毒品。記者林昭彰／翻攝 新北市鶯歌區32歲鄭姓男子2月才剛出獄，又被警方掌握到他在家中藏有大量毒品，昨天持搜索票前往，查獲283包毒咖啡、FM2及大麻煙油等毒品，大紅色包裝袋甚至印有「幸運」、「大吉」等字樣，令人搖頭：還在過年？

警方指出，鄭男平日混跡桃園，與當地黑幫熟稔，2月剛因妨害自由案刑滿出獄，但仍不知悔改，三峽警分局鳳鳴派出所長呂勇穎掌握情資，蒐證1個月向法院聲請搜索票獲准，昨天傍晚前往他的住處查緝。當時鄭男正在睡覺，被員警叫醒，一臉疑惑詢問：你們要幹嘛？

員警分頭搜索，最後在床頭旁邊電腦桌櫃下方，搜出283包毒咖啡，紅色包裝袋還有燙金字樣「幸運」、「大吉」、「福星高照」、「吉祥如意」等，就像春節期間應景糖果一樣。

房間內另外還搜出FM2、大麻煙油、安非他命吸食器等物，鄭男坦承吸毒，但供稱毒品都是桃園的友人寄放。警詢後被依違反毒品防制條例移送新北地檢署偵辦。