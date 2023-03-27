男子欠債竟要女友「跟他走」 持保溫瓶砸頭殺人未遂遭訴

邱姓男子因欠債，竟持保溫瓶猛砸女友頭要一起走，遭北檢依殺人未遂罪起訴。記者蔣永佑／攝影

新北市深坑一名邱姓男子因洗衣店經營不善又積欠大筆債務，去年12月在店內打算輕生，所幸被女友發現救回。不料邱男甦醒後，非但不感謝女友，還持刀要求女方跟他一起死，甚至持保溫瓶攻擊女友頭部，台北地檢署今依殺人未遂罪將邱男起訴。

檢方調查，邱男事後與該女友已分手，兩人原本合資開設洗衣店卻經營不善，邱男卻向地下錢莊借錢周轉，以致債務越補越大洞，兩人也為此發生激烈爭執。2022年12月1日，邱男在洗衣店內試圖輕生被女友發現，沒想到邱男非但未感謝女方，竟持水果刀抵住女友胸口，要女方和他一起死。

女友見狀抵抗，奪刀轉身將刀子緊抱在胸前，邱男為了搶回刀子，竟拿起一旁保溫瓶朝女友頭部猛砸，女方除大喊「我還不想死」，還告知自己妹妹此時正在另間洗衣店打掃，並和她相約1小時候碰面，若到時候她失蹤，妹妹就會猜到是邱男所為，這才讓邱男冷靜下來鬆手，女友則趁隙脫身，離去後立刻報警。

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