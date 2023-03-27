影／男子酒店幫友慶生遇臨檢 自掏物品掉毒品遭警法辦
24歲周姓男子昨天凌晨和友人到台南市中西區某酒店幫友人慶生，準備離去時，遇警方臨檢，員警發現他外套口袋明顯有鼓起異物，他配合掏出皮包等物品時，突然掉出一包白色密封袋，員警撿起確認為第三級K他命毒品，周毒品及尿液檢驗都呈現陽性反應，警詢後毒品危害防制條例罪嫌函送裁罰。
台南市第二分局員警26日凌晨執行臨檢威力掃蕩勤務，於1點30分許前往康樂街某酒店實施臨檢時，所長沈振莘甫率員上二樓即在通道碰到周姓男子(24歲、台北市人)與朋友等3人準備離去，經警核對身分，眼尖員警發現周外套口袋明顯有鼓起異物，經其配合取出檢視。
周陸續掏出皮包、現金等物品時，突然一包疑似裝有白色毒品密封袋掉落在地上，當場為員警拾起並確認為K他命毒品、重1.44公克，周後續為員警帶回派出所，毒品及尿液檢驗都呈現陽性反應。
據了解，周25日中午 專程從北部南下台南來幫好友慶生，一起吃完慶生大餐並前往康樂街酒店唱歌飲酒作樂，在歡樂消費結束準備一同再前往他店續攤。一走出包廂卻碰到第二分局員警臨檢，雖然低頭急行準備下樓梯離去，不料仍為員警攔下實施檢查，被查獲涉嫌持有K他命。
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