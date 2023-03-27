高雄男無照開賓士紅燈越線 警攔查車上還有這東西慘了

徐姓男子昨晨駕賓士車行經高雄鳳山區一處路口，見前方紅燈，仍往前滑行，超過停止線，後方巡邏警網趨前攔查，發現徐無照開車，且後座腳踏墊有毒品吸食器，命其開門受檢，查獲1小包安毒，徐當場臉色鐵青就逮。

鳳山警分局過埤派出所警員許家誠和陳則瑜，昨晨1時許，行經五甲一路，見路口紅燈，但35歲徐姓男子駕駛的賓士車仍一直往前滑行，還超過停止線，於是上前攔查。

警方一查，發現徐沒有駕照，當場對其告發交通違規，並詢問他有無帶違禁品，徐堅決否認，但眼尖員警從車外目視，瞧見有安非他命吸食器放在後座腳踏墊處，立即命徐將車門打開受檢，結果在車上另外查獲0.37公克的安非他命。

徐當場臉色鐵青說不出話，後來坦承吸毒，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將徐移送偵辦；另依無照駕車違反道路交通管理處罰條例第21條，對徐開出可處6000到1萬2000元以下罰鍰的罰單。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885