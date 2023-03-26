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詐團自稱財經專家胡睿涵 女會計投資股票遭詐60萬元

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團自稱財經節目主持人胡睿涵，透過臉書招攬投資股票，收錢不出金，向一名女會計騙走60萬元。刑事局分析，美國中央銀行持續升息及國內通貨膨脹，台灣股價下跌，詐團利用股票投資族恐慌心理行騙，相關詐騙有上升趨勢。

台中市某公司會計48歲林姓女子今年1月下旬瀏覽臉書社團，發現自稱財經節目主持人胡睿涵的私密社團，進入該社團後加LINE，對方自稱胡的李姓女助理，介紹股票投資，傳送投資網站網址，保證穩賺不賠。

李匯款兩筆共60萬元，投資網站顯示獲利30萬元，她欲領回時，自稱營業員指她未經指示自行賣掉股票，屬違規操作，須再繳15萬元保證金才能提領，她聯絡不上李，驚覺受騙。

刑事局統計假投資詐騙，上月18日至本月17日發生490件，財損1億7544萬元。詐團自稱投資老師透過臉書、LINE、手機簡訊招攬投資，待被害人大筆匯款，再以各種理由收費，最後關閉投資網站，斷絕聯繫。

刑事局說，詐團在LINE群組分飾投資顧問、客服人員及投資客，常打著名人旗號吸引投資，若獲利來源不明或獲利率顯不合理，詐騙風險高，應避免投資。

詐騙集團自稱財經節目主持人胡睿涵行騙，胡睿涵在臉書提醒民眾別上當。圖／翻攝自胡睿涵臉書
詐騙集團自稱財經節目主持人胡睿涵行騙，胡睿涵在臉書提醒民眾別上當。圖／翻攝自胡睿涵臉書
詐騙集團自稱財經節目主持人胡睿涵，透過臉書招攬投資股票，收錢不出金，向一名女會計騙走60萬元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團自稱財經節目主持人胡睿涵，透過臉書招攬投資股票，收錢不出金，向一名女會計騙走60萬元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團自稱財經節目主持人胡睿涵，透過臉書招攬投資股票，收錢不出金，向一名女會計騙走60萬元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團自稱財經節目主持人胡睿涵，透過臉書招攬投資股票，收錢不出金，向一名女會計騙走60萬元。記者李奕昕／翻攝
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詐騙集團自稱財經節目主持人胡睿涵，透過臉書招攬投資股票，收錢不出金，向一名女會計騙走60萬元。記者李奕昕／翻攝
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詐騙集團自稱財經節目主持人胡睿涵，透過臉書招攬投資股票，收錢不出金，向一名女會計騙走60萬元。記者李奕昕／翻攝
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